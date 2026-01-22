Adriana Novakov z Dunaja o dôležitom prepojení: Pripomína, že bez jednej veci vnútorný pokoj nikdy nepríde

Foto: Instagram (adrinovakov)

Frederika Lyžičiar
Citlivo poukazuje na to, že rovnováha v živote vyrastá z každodennej starostlivosti a rešpektu k sebe samému.

Harmónia v živote nezačína vonku, ale v tichom a úprimnom vzťahu k sebe samému. Skutočná rovnováha vzniká vtedy, keď prijmeme svoju podstatu a začneme sa o ňu vedome starať.

Na sociálnej sieti Instagram sa Adriana Novakov prihovorila fanúšikom úplne obyčajne, bez veľkých slov a múdrych fráz. Herečka, ktorú diváci poznajú zo seriálu Dunaj, k vašim službám ako Nemku Astrid a zo seriálu Sľub, kde stvárnila doktorku Hanzelovú, tentoraz neoslovila publikum hereckým výkonom. Do popredia sa dostali jej slová, myšlienky a otvorené priznania vychádzajúce z osobného prežívania, ktoré zasiahli oveľa hlbšie než akákoľvek rola.

Jej príspevok jednoducho a výstižne hovorí o tom, ako spolu súvisí telo, myseľ a duch. Pripomína, že vnútorný pokoj neprichádza sám od seba, ale vzniká z každodenných drobností, z toho, ako sa k sebe správame a ako sa o seba staráme.

 



 



Telo chráni dušu

„Balans a harmónia v živote je o prijatí seba samého. Je to hlavne o tom, kým skutočne sme, aká je naša podstata a čo z nej vyplýva,“ otvára svoju úvahu Adriana Novakov. Upozorňuje na fakt, že zanedbávanie fyzického tela sa skôr či neskôr prejaví aj na psychickej pohode.

 



 




„Veľa ľudí trpí, pretože nechápe, že všetko v našom tele je prepojené,“ vyjadrila sa Novakov vo svojom príspevku. Podľa jej slov je telo ochrancom duše a len vtedy, keď sa k nemu správame s úctou, môžeme očakávať vnútornú rovnováhu. „Ak sa nestaráme o naše telo, ktoré chráni našu dušu, správne a s úctou, nikdy nebudeme spokojní a vyrovnaní,“ dodáva.

Energia, ktorá buď plynie, alebo uniká

