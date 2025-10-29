Adriana Novakov odhalila svoju temnú stránku. Úloha doktorky Hanzelovej jej zmenila pohľad na herectvo aj samu seba

Foto: Instagram (adrinovakov)

Frederika Lyžičiar
Talent si cestu vždy nájde, a to aj bez hereckého diplomu.

Niektoré úlohy herec jednoducho odohrá, iné sa mu dostanú pod kožu a zanechajú v ňom stopu. Presne tak to bolo aj v prípade Adriany Novakov, ktorá po menších televíznych príležitostiach dostala možnosť ukázať sa v role doktorky Hanzelovej – postavy, ktorá nie je práve pozitívna, no o to viac jej dala.

Pre magazín EVITA sa otvorene rozhovorila o tom, ako sa z menšej televíznej príležitosti stala životná skúsenosť. Opísala, čo všetko ju rola doktorky Hanzelovej naučila, ako ju prijali ostrieľaní kolegovia a prečo verí, že aj zdanlivo obyčajné sny môžu viesť až pred filmovú kameru.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Adriana Novakov (@adrinovakov)

Temná stránka v každom z nás

„Otvorili sa mi oči a uvedomila som si, že každý má v sebe polaritu, dobrú aj zlú stránku. Drieme to v nás a vieme to veľmi ľahko vydolovať. Zlo býva niekedy temné, až strašidelné,“ hovorí Adriana Novakov o svojej úlohe doktorky Hanzelovej.

Herečka priznáva, že pre ňu bola skúsenosť až prekvapivo silná. „Zistila som o sebe, že viem načrieť veľmi hlboko. Dokonca som mala z toho aj problémy, nosila som si to domov. Bola som nervózna, štekala som všade naokolo. Vtedy som si musela naozaj upratať v hlave.“

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)


S negatívnymi emóciami sa musela naučiť pracovať po svojom. „Nevedela som zo seba dostať negatívne emócie, tak som cvičila jogu ešte viac ako zvyčajne. Už som sa to naučila, ale keď mám ťažké scény, tak som znova vyhodená zo svojho ja. V tom majú výhodu tí, čo herectvo študovali, vedia si s tým poradiť. Dôležité je, aby sme boli autentickí, pozorovali sa, vnímali sami seba, aby sa z nás nestal niekto veľmi nepríjemný.“

Kolektív, ktorý podrží

