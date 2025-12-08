Adela Vinczeová priznala zásadnú vec o manželstve. Viktor jej dal niečo, čo predtým nikdy nezažila

Je jednou z najvýraznejších osobností slovenského mediálneho sveta a dlhodobo patrí medzi ženy, ktoré dokážu verejnosť zaujať nielen svojou prácou, ale aj úprimným pohľadom na vlastný život.
V podcaste OFF THE RECORD porozprávala tentokát o tom, ako sa ich partnerský život postupne formoval, aké hodnoty ho držia pohromade a ako sa navzájom obohatili v osobných rituáloch aj pohľade na svet.
Úľava, istota a rovnaké hodnoty
Adela priznáva, že v čase, keď spoznala Viktora, už mala veľmi jasnú predstavu o tom, čo od partnerského života očakáva. Aj preto na nej nová životná etapa zanechala silný dojem a dokázala naplno precítiť pocit bezpečia, ktorý prišiel spolu s novým vzťahom.
„Priniesol mi prvýkrát vo vzťahu takú úľavu. To mi vždy hovorila aj moja terapeutka, že vzťah má byť úľavový. Jasné, že môžeš prechádzať rôznymi turbulentnými obdobiami, ale nemôže ťa vzťah zaťažovať a uberať energiu,“ priznala s tým, že na Viktora sa mohla vo všetkom spoľahnúť. Podľa jej slov ich spájala rovnaká hodnota dialógu, postoje, ktoré sa navzájom dopĺňali, aj absolútna otvorenosť v komunikácii.
