Adela Vinczeová ide proti prúdu: To, čo si iní na zime nevedia vynachváliť, vníma ona ako zdroj stresu

Zima neznamená pre každého to isté. Kým niekto hľadá adrenalín na svahu, iný nachádza pokoj v tichu zasneženej krajiny.
Pre týždenník Šarm prezradila Adela Vinczeová, že lyžovačka zrovna nie je jej parketa. Kým mnohí si bez zimnej dovolenky na svahu nevedia predstaviť január ani február, ona patrí k tým, ktorí si zimu užívajú úplne inak – pokojnejšie, pomalšie a bez zbytočného adrenalínu.
Nie je to pritom jediná oblasť, v ktorej ide proti prúdu, pretože podobný postoj má aj k životným plánom a novoročným predsavzatiam. V jej ponímaní má chladné obdobie roka hodnotu najmä vtedy, keď prináša priestor na spomalenie, ticho a obyčajnú prítomnosť v každodenných chvíľach.
Lyžovačku nikdy nepochopí
Adela sa netají tým, že k lyžovaniu si nikdy nevytvorila vzťah. Zimný adrenalín na svahu vníma skôr ako zdroj stresu než radosti.
„Lyžovačku ja úplne nemusím. Ja sa priznám, že doteraz nerozumiem tomu, prečo niekto dobrovoľne ide rýchlosťou auta. S telom odhaleným, len s prilbou, dolu svahom, ktorý je preplnený. Podľa mňa je normálne, že smrť číha na každom rohu. Vôbec lyžovaniu nerozumiem. A potom sa čaká hodinu na vlekoch. Takže celé také, podľa mňa, nedomyslené lyžovanie,“ hovorí bez servítky Adela.
Lyžovanie vníma ako aktivitu plnú paradoxov – riziko, tlačenice, dlhé čakanie a napokon únava, ktorá sa podľa nej ani zďaleka nerovná radosti zo zážitku.
