Z parketu a poroty za mikrofón: Adam Bardy porozprával o novej úlohe, ktorá ho čaká už čoskoro v Let’s Dance

Nový ročník šou Let’s Dance prinesie divákom výnimočné momenty aj nečakané prepojenia rolí. Jednou z najvýraznejších postáv bude Adam Bardy, ktorý si po tanečnom parkete a porotcovskom kresle vyskúša aj moderovanie.
Pre Markízu prezradil Adam Bardy, že ponuka posadiť sa do poroty ho najskôr zaskočila a reagoval spontánnym odmietnutím. Po čase si však uvedomil, že ide o jedinečnú príležitosť, ktorú nemožno odmietnuť, a skúsenosť napokon vníma ako mimoriadne silnú. Moderátorskú výzvu už prijal bez dlhého premýšľania, najmä preto, že aktuálny ročník plných hviezd považuje za výnimočný.
Na ponuku zasadnúť do porotcovského kresla reagoval Adam Bardy najskôr veľmi impulzívne. „Ja si pamätám úplne presne, ako ma riaditeľ tohto kolosu, Pepe Majeský, oslovil na to, či by som išiel sa posadiť do toho porotcovského kresla a ja som mu povedal, preboha neblázni. To bolo moje prvé vykríknutie a prvá reakcia,“ vyjadril sa.
Až po čase si uvedomil, že ide o príležitosť, ktorá sa neodmieta, a skúsenosť napokon vnímal ako mimoriadne silnú. „Potom som sa na to musel nejak nad tým zamyslieť a vyspať sa a povedal som si, že jednoducho je to nejaká príležitosť a šanca, ktorá sa neodmieta. A myslím si, že nakoniec som sa tam, nie že myslím si, ale som sa tam určite cítil výborne a bol to úžasný zážitok. Zároveň aj z zodpovednosť, ale teda dúfam, že sa to nejakým spôsobom páčilo aj divákom a že ma tam prijali,“ prezradil na začiatok Bardy.
