Z parketu a poroty za mikrofón: Adam Bardy porozprával o novej úlohe, ktorá ho čaká už čoskoro v Let’s Dance

Foto: Instagram (adambardy)

Frederika Lyžičiar
Let’s Dance
Tentokrát si vyskúša pozíciu moderátora.

Nový ročník šou Let’s Dance prinesie divákom výnimočné momenty aj nečakané prepojenia rolí. Jednou z najvýraznejších postáv bude Adam Bardy, ktorý si po tanečnom parkete a porotcovskom kresle vyskúša aj moderovanie.

Pre Markízu prezradil Adam Bardy, že ponuka posadiť sa do poroty ho najskôr zaskočila a reagoval spontánnym odmietnutím. Po čase si však uvedomil, že ide o jedinečnú príležitosť, ktorú nemožno odmietnuť, a skúsenosť napokon vníma ako mimoriadne silnú. Moderátorskú výzvu už prijal bez dlhého premýšľania, najmä preto, že aktuálny ročník plných hviezd považuje za výnimočný.

Viac z témy Let’s Dance:
1.
Posledné mená Let’s Dance odhalené: Boj o titul kráľa parketu začína. Pozrite si celú zostavu súťažiacich
2.
Janko Koleník naznačil niečo veľké: Let’s Dance má mieriť na úplne novú úroveň, bude inde než doteraz
3.
Parket mení za hľadisko: Anna Jakab Rakovská si dáva od Let’s Dance pauzu. Priznala, prečo v šou končí
Zobraziť všetky články (46)

Ponuka, ktorá ho najskôr zaskočila

Na ponuku zasadnúť do porotcovského kresla reagoval Adam Bardy najskôr veľmi impulzívne. „Ja si pamätám úplne presne, ako ma riaditeľ tohto kolosu, Pepe Majeský, oslovil na to, či by som išiel sa posadiť do toho porotcovského kresla a ja som mu povedal, preboha neblázni. To bolo moje prvé vykríknutie a prvá reakcia,“  vyjadril sa.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Adam Bardy (@adambardy)


Až po čase si uvedomil, že ide o príležitosť, ktorá sa neodmieta, a skúsenosť napokon vnímal ako mimoriadne silnú. „Potom som sa na to musel nejak nad tým zamyslieť a vyspať sa a povedal som si, že jednoducho je to nejaká príležitosť a šanca, ktorá sa neodmieta. A myslím si, že nakoniec som sa tam, nie že myslím si, ale som sa tam určite cítil výborne a bol to úžasný zážitok. Zároveň aj z zodpovednosť, ale teda dúfam, že sa to nejakým spôsobom páčilo aj divákom a že ma tam prijali,“ prezradil na začiatok Bardy.

Moderátorskú výzvu prijal bez váhania

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Na nože
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Jeffrey Epstein
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Jeffrey Epstein
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zdravie
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Extrémni vedci
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac