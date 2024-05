Action dostane na Slovensku silnú konkurenciu, mieri k nám lacný reťazec známy aj z okolitých krajín. Toto bude ponúkať

Príchod superlacného reťazca Action vyvolal na Slovensku menší ošiaľ. Pri otvorení mnohých predajní sa ľudia tlačili a výrobky za extrémne nízke ceny brali útokom. Ako vyplýva z najnovších správ, ani zďaleka by nemuselo ísť o jediného hráča v segmente predajcov zmiešaného tovaru, nakoľko na Slovensko mieri značka Dealz. Informuje o tom portál Aktuality.sk.

Dealz je súčasťou Pepco Group, teda skupiny, ktorá je slovenským spotrebiteľom veľmi dobre známa. Aj jeho sortiment je veľmi podobný tomu, čo u nás ponúkajú Action, Pepco či KiK a ide o zmiešaný tovar – dekorácie, výrobky do domácnosti, potraviny či kozmetiku. Zaujímavosťou je, že zákazníci si tu vedia nakúpiť aj známe značky v priaznivejších cenách. Koncept môžu už teraz poznať mnohí Slováci, a to predovšetkým z Poľska, ale tiež z Veľkej Británie, kde je známy pod značkou Poundland.

Informácie o expanzii zatiaľ nie sú potvrdené, a tiež ešte nevieme, kde by v prípade vstupu na náš trh Dealz otváral prvé predajne, no existuje niekoľko indícií. Ako uvádzajú Aktuality, pri výrobkoch v poľských predajniach sa začali objavovať ekvivalenty slovenských a českých názvov, pričom prispôsobené sú aj finančné meny na cenovkách. K podobnému kroku sa údajne uchýlil tesne pred ohlásením expanzie aj holandský reťazec Action. Okrem Slovenska by sa tak mohli tešiť aj naši českí susedia.

Na základe skúseností so spomínaným holandským reťazcom sa dá predpokladať, že prvé by mali byť otvorené predajne vo väčších mestách, ktoré by rýchlo mohli nasledovať aj ďalšie lokality, hlavne retailové parky a nákupné centrá. „Aj z pohľadu marketingových kampaní je vhodné mať na trhu väčší počet predajní, aby sa inzercia vyplatila,“ priblížil ďalej portál. Kým konkurencii zrejme Dealz pár „sivých vlasov“ privodí, pre spotrebiteľov by malo ísť o dobrú správu.

Action otvoril už 19 predajní

Ako sme vás len pred pár dňami informovali, superlacný Action v máji otvoril už svoju 19. slovenskú predajňu. Stalo sa tak v Trenčíne, konkrétne v obchodnom centre OC Max.

„Sme radi, že môžeme rozšíriť ponuku pre našich zákazníkov a sprístupniť im aj v Trenčíne ďalšiu novú značku. Vďaka otvoreniu novej prevádzky im tak môžeme poskytnúť ešte širšiu škálu možností pri nakupovaní, ponúknuť im zaujímavý sortiment za konkurenčné ceny a dopriať im nový zážitok z nakupovania,“ vyjadril sa pred otvorením Rastislav Korenko, Center Manager OC MAX Trenčín.

Action je v súčasnosti považovaný za najrýchlejšie rastúci nepotravinový diskontný reťazec v Európe a aj na Slovensku rastie jeho sieť predajní rýchlym tempom. Do konca roka by mal podľa plánov spoločnosti počet jeho prevádzok presiahnuť dvadsiatku.