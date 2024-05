Superlacná Biedronka núka Slovákom plat 2 700 eur: Obsadzuje aj tieto pozície a pýta sa ľudí, koľko chcú zarábať

Pred niekoľkými dňami sme vás informovali o nových pracovných ponukách, ktoré pribudli na Profesii a sú vypísané spoločnosťou Jeronimo Martins Slovensko, s. r. o., prevádzkujúcou Biedronku. Pred tromi dňami k nim pribudla ďalšia, za ktorú sľubovaná odmena siaha až do výšky takmer 3-tisíc eur.

Biedronka najnovšie hľadá právnika alebo právničku s miestom práce v Bratislave. Ide o plný úväzok s platom 2 700 eur mesačne v hrubom. Ponuka však sľubuje, že konečná mzda bude závisieť od skúseností kandidáta.

Portál Aktuality tiež spomína, že spoločnosť začala s hľadaním manažérov predajní a ich zástupcov naprieč celým Slovenskom. Dokonca sa ich pýta, koľko chcú zarábať.

Kedy sa Biedronky dočkáme?

Superlacný reťazec Biedronka by mal na Slovensku otvoriť svoje prvé prevádzky v poslednom kvartáli tohto roka. Aj keď stále nie je na 100 % isté, kde sa jeho prevádzky budú nachádzať, vyzerá to tak, že tešiť sa môžu najmä obyvatelia krajských miest. No je tu výnimka.

Ako informoval portál Hospodárske noviny, podľa ich zistení by sa nové predajne Biedronky mali nachádzať prioritne v krajských mestách. Reťazec má mať vytypovaných minimálne osem lokalít. Jedna predajňa má byť podľa zistení portálu v Dunajskej Lužnej, teda neďaleko Bratislavy, avšak nie priamo v nej.

