Jasný odkaz z Grónska: Americký záujem o ostrov je neprijateľný, bezpečnosť má zostať v rukách NATO

Foto: SITA/AP, Unsplash

Nina Malovcová
TASR
Grónsko ukazuje na NATO a kolektívnu bezpečnosť.

Grónska vláda za žiadnych okolností nepripustí, aby Spojené štáty prevzali kontrolu nad týmto arktickým ostrovom. Vyhlásila to v pondelok a zdôraznila, že bude pracovať na rozvoji grónskej obrany v rámci NATO, informuje TASR podľa agentúr AFP a Reuters.

„Spojené štáty opäť zopakovali svoj zámer prevziať kontrolu nad Grónskom. To je niečo, čo grónska vládna koalícia nemôže za žiadnych okolností akceptovať,“ uviedla vláda v oficiálnom vyhlásení.

Obrana Grónska má byť riešená cez NATO

„Ako súčasť dánskeho spoločenstva je Grónsko členom NATO, a preto musí byť obrana Grónska zabezpečená prostredníctvom Severoatlantickej aliancie… Všetky členské štáty NATO vrátane Spojených štátov majú spoločný záujem na obrane Grónska,“ dodala vláda a ocenila podporu, ktorú ostrovu prejavili viaceré európske krajiny v reakcii na rétoriku amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Foto: SITA/AP

Trump počas svojho druhého funkčného obdobia opakovane hovorí o prevzatí kontroly nad Grónskom. Toto autonómne dánske územie s 57 000 obyvateľmi je bohaté na nerastné suroviny a má dôležitý geostrategický význam. Americký prezident deklaruje, že USA potrebujú Grónsko z dôvodu národnej bezpečnosti, a to najmä v dôsledku údajnej hrozby zo strany Ruska a Číny. Na jeho získanie nevylúčil ani použitie vojenskej sily.

Najnovšie varovania a plánované rokovania

Najnovšie Trumpove varovania prišli v nedeľu. Ak kontrolu nad Grónskom neprevezmú Spojené štáty, spraví takýto krok podľa neho Moskva alebo Peking. Americký líder uviedol, že je otvorený dohode s ostrovom, „ale tak či onak, Grónsko budeme mať“. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio by sa mal tento týždeň stretnúť so svojimi rezortnými partnermi z Grónska aj Dánska s cieľom diskutovať o aktuálnej situácii.

