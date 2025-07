53-ročný muž uniesol 14-ročnú Slovenku do Škótska: Našli ju uňho doma, obetí by malo byť viac

Rodičia 14-ročného dievčaťa sa prostredníctvom aplikácie EduPage dozvedeli, že ich dcéra neprišla do školy. Keď sa im ju nepodarilo skontaktovať, obrátili sa na jej kamarátov. Tí uviedli, že ju ráno videli nastúpiť do taxíka so starším mužom.

Prípad okamžite nahlásili polícii. Ako informujú TV Noviny, vyšetrovanie ukázalo, že dievča s mužom odletelo do Edinburghu. Do pátrania sa zapojil aj Interpol.

Obetí malo byť viac

Kriminalisti dievča rýchlo vypátrali. Našli ju v Škótsku, v byte 53-ročného Milana z Handlovej. Podľa zistení polície sa muž dlhodobo kontaktoval s viacerými maloletými dievčatami a stretával sa s nimi vo svojom byte. Jedna z výpovedí naznačuje, že od dievčat žiadal pohlavný styk a snažil sa ich zneužiť.

Zadržaný muž tvrdí, že sa mu odvlečené dievča „páčilo“ a podľa jeho slov s ním cestovalo dobrovoľne, pričom na tom, že s ním išlo do Škótska bez vedomia rodičov, údajne nevidí nič zlé.

Dievča je aktuálne späť na Slovensku. Prípadom sa zaoberá polícia aj sociálne orgány. „Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately potvrdilo, že o prípade má vedomosť a vykonáva potrebné opatrenia na zabezpečenie bezpečia dievčaťa,“ uviedli TV Noviny. Polícia vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie neposkytla ďalšie podrobnosti.

Ak ste sa stali obeťou alebo svedkom násilného trestného činu, nonstop bezplatnú telefonickú pomoc nájdete na webe pomocobetiam.sk - Victim Support Slovakia poskytuje služby právnikov, psychológov, sociálnych poradcov.