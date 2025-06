4 dni bola uväznená v hĺbke 600 metrov: Žena spadla do krátera aktívnej sopky, postihol ju mimoriadne smutný koniec

Lombok je indonézsky ostrov ležiaci východne od známejšieho ostrova Bali. Dva ostrovy oddeľuje úzky prieliv a medzi cestovateľmi si Lombok získal povesť lacnejšej, pokojnejšej a autentickejšej alternatívy. Zachováva si tradičnú kultúru, divokú prírodu, bujnú zeleň a idylické pláže. Medzi najvýznamnejšie miesta ostrova patrí Rinjani – aktívny vulkán, pričom výstup do nadmorskej výšky 3 726 metrov až ku kráteru patrí medzi najnáročnejšie túry v juhovýchodnej Ázii.

Na túru k sopke sa vydala aj 26-ročná brazílska turistka Juliana Marinsová, ktorá si poctivo zaplatila sprievodcu. Počas svojej cesty po Thajsku a Vietname si ako ďalšiu zastávku zvolila indonézsky ostrov Lombok. Podľa BBC sa spolu s piatimi priateľmi a so sprievodcom rozhodla zdolať druhú najvyššiu sopku v krajine. Jeden z nich neskôr opísal terén ako klzký, výstup ako veľmi náročný a viditeľnosť ako ozaj slabú.

Skupina vyrážala v sobotu (21. jún) zavčas ráno, okolo pol siedmej, a postupovala po chodníku vedúcom popri kráteri sopky. Ako informuje The Guardian, počas výstupu prechádzali popri útesoch smerujúcich priamo do krátera. Situácia sa dramaticky zmenila, keď Juliana nezvládla náročný terén, pošmykla sa a zrútila sa do krátera aktívnej sopky.

Náročná záchranná akcia s tragickým koncom

V hĺbke krátera zostala mladá žena uväznená celé štyri dni. Jej rodina v tom čase vytvorila účet na sociálnych sieťach, kde priebežne informovala o situácii. Objavila sa správa, že Juliana nemá vodu, jedlo ani teplé oblečenie. Zábery z dronu potvrdili, že je stále nažive a záchranári pri pokusoch o vyslobodenie zachytili jej hlas.

Záchranná akcia však bola mimoriadne náročná – zlé počasie, ťažký terén a slabá viditeľnosť bránili úspešnému postupu. V jednom momente sa tímu podarilo zostúpiť do hĺbky 250 metrov, no prekonanie ďalších 350 metrov bolo nad ich sily a museli akciu dočasne prerušiť.

Až po štyroch dňoch sa špecializovaným tímom Národnej pátracej a záchrannej služby podarilo dosiahnuť hĺbku 600 metrov. Po obhliadke potvrdili, že Juliana svoj boj neprežila – zomrela na následky zranení.

Rodina správu oznámila s hlbokým zármutkom: „Sme nesmierne vďační za všetky modlitby, odkazy podpory a prejavy lásky, ktoré sme dostali,“ odkázala.