Zvrat priamo v súdnej sieni: Matka obvinená z vraždy trojročného syna si rozmyslela dohodu, rozhodla sa inak

Na čadčianskom pracovisku Okresného súdu Žilina sa vo štvrtok konalo pojednávanie k návrhu dohody o vine a treste pre 31-ročnú Simonu B. Tá je obvinená z obzvlášť závažného zločinu vraždy svojho trojročného syna. V júli minulého roka ho usmrtila a následne predstierala jeho utopenie v Liptovskej Mare.
Pripravenú dohodu o vine a treste však neprijala, a tak súd vrátil vec prokurátorovi na prípravu obžaloby. Obvinená na začiatku štvrtkového pojednávania mala záujem o vylúčenie verejnosti zo súdnej siene. „Je to citlivá vec a bola by som nerada, aby do tejto záležitosti zasahovali médiá alebo verejnosť,“ uviedla Simona B.
Dohoda počítala s 19-ročným trestom
Vzhľadom na povahu úkonu, ktorým bolo schválenie dohody o vine a treste, však prokurátor nevidel dôvod na vylúčenie verejnosti a s jeho názorom sa stotožnila aj sudkyňa.
Prokurátor Marián Ukrop priblížil, že dohodu o vine a treste uzavrel s obvinenou pred vianočnými sviatkami. „Obvinená uznala vinu s tým, že sme sa dohodli na nepodmienečnom treste odňatia slobody v trvaní 19 rokov a taktiež na protitoxikomanickom liečení ústavnou formou,“ skonštatoval prokurátor.
Dohodu napokon odmietla priamo na súde
Priamo v súdnej sieni však Simona B. dohodu neakceptovala, keďže na dve z desiatich stanovených otázok odpovedala záporne a nesúhlasila predovšetkým so stanoveným trestom. „Trochu som aj očakával, že s uzavretím dohody môže byť problém, pretože už v konaní o dohode o vine a treste veľmi zvažovala, či navrhovaný trest prijme. Dúfal som, že dohoda bude schválená, ale vzhľadom na postoj obvinenej bude konanie ďalej pokračovať,“ dodal Ukrop.
Tragédia sa stala 14. júla 2025, keď Simona B. volaním na tiesňovú linku zalarmovala z brehu Liptovskej Mary záchranárov s tým, že jej dieťa sa topilo a snaží sa ho oživiť. Následné policajné vyšetrovanie však ukázalo, že dieťa malo suché oblečenie a mŕtve bolo už hodinu pred príchodom záchranárov. Podľa polície ho mala matka usmrtiť násilným spôsobom v byte v Dolnom Kubíne.
