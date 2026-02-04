Zverejnili e-mailové adresy aj nahé fotografie tiel: Epsteinove dokumenty odhalili identity preživších

Foto: SITA / AP

Nina Malovcová
TASR
Ministerstvo spravodlivosti priznáva chybu a urýchlene maže Epsteinove súbory z webu.

Americké ministerstvo spravodlivosti odstránilo zo svojej webovej stránky tisíce dokumentov týkajúcich sa finančníka a sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Stalo sa tak po tom, ako niektoré Epsteinove obete upozornili na to, že ich mená v spisoch sa stali verejne dostupnými, informovala britská stanica BBC.

Denník The New York Times upozornil, že zverejnené materiály obsahovali e-mailové adresy a fotografie nahých tiel, na ktorých bolo možné identifikovať mená a tváre takmer 100 preživších. Tieto osoby následne vydali vyhlásenie, v ktorom zverejnenie označili za „škandalózne“, a uviedli, že nemali byť „menovaní, skúmaní a znovu traumatizovaní“.

Rezort hovorí o technickej alebo ľudskej chybe

Ministerstvo spravodlivosti vo svojej reakcii uviedlo, že odstránilo všetky označené súbory a že to bolo spôsobené „technickou alebo ľudskou chybou“. Rezort dodal, že skúma aj ďalšie nové žiadosti a zároveň preveruje, či existujú ešte dokumenty, pri ktorých bude treba reagovať. Paralelne bol odstránený aj „značný počet“ iných spisov.

Podľa podmienok zverejnenia materiálov o Epsteinovi, schválených oboma komorami Kongresu USA, bola federálna vláda povinná začierniť údaje, ktoré by mohli viesť k identifikácii obetí.

Právnici hovoria o bezprecedentnom porušení súkromia

Dvojica právnikov Brittany Hendersonová a Brad Edwards, ktorí zastupujú Epsteinove obete, už minulý piatok (30. januára) požiadala federálneho sudcu v New Yorku, aby ministerstvu spravodlivosti nariadil stiahnuť webovú stránku s týmito súbormi. Zverejnenie citlivých informácií svojich mandantov títo právnici označili za „najzávažnejšie porušenie súkromia obete za jeden deň v histórii Spojených štátov“.

Niektoré obete sa obávali o svoj život, keďže po zverejnení citlivých údajov dostali vyhrážky smrťou. Iné, napríklad Lisa Phillipsová, upozornili, že preživší nie sú spokojní s výsledkom zverejnenia. „Ministerstvo spravodlivosti porušilo všetky tri naše požiadavky: veľa dokumentov stále nebolo zverejnených; termín stanovený na zverejnenie už dávno uplynul; ministerstvo spravodlivosti zverejnilo mená mnohých preživších,“ uviedla Phillipsová. Dodala, že má pocit, že úrady hrajú s Epsteinovými obeťami nejaké hry, ale uistila, že neprestane bojovať za spravodlivosť.

Milióny dokumentov zverejňujú od minulého roka

Hovorca ministerstva spravodlivosti USA pre spravodajský web CBS uviedol, že rezort berie „ochranu obetí veľmi vážne a na miliónoch publikovaných stránok začiernil tisíce mien, aby ochránil nevinných“. Dodal, že „k dnešnému dňu sa u 0,1 percenta zverejnených strán zistilo, že obsahujú nezačiernené informácie, ktoré by mohli viesť k identifikácii obetí“.

Foto: US Department of Justice

Od minulého roka americké ministerstvo spravodlivosti sprístupnilo milióny súborov súvisiacich s Jeffreyom Epsteinom. Naposledy v piatok to boli približne tri milióny strán dokumentov, 180 000 snímok a 2000 videí. Toto zverejnenie sa uskutočnilo šesť týždňov po tom, ako rezort spravodlivosti nedodržal zákonnú lehotu, ktorá mu určovala povinnosť sprístupniť verejnosti všetky dokumenty týkajúce sa tohto finančníka.

Jeffreyho Epsteina našli 10. augusta 2019 v jeho cele v newyorskej väznici, kde čakal na súdny proces pre obvinenia zo sexuálneho zneužívania a obchodovania s maloletými. Súdny lekár určil ako príčinu smrti samovraždu obesením.

Koniec ruského plynu je definitívny: Čo to znamená pre Slovensko? Analytik Potočár vysvetľuje dosahy na…

