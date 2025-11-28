Zuzana Vačková ukázala realitu veľkej premeny. Jedna veta z jej odkazu vystihla to, čo prežívajú mnohí z nás

Foto: Instagram (zuzanavackov)

Frederika Lyžičiar
Premenila obyčajnú „výmaľovku" na úprimnú výpoveď o zmene.

Starostlivosť o seba nie je vždy o voňavých rituáloch a chvíľach ticha. Niekedy je to poriadny chaos, práca navyše a špina všade navôkol.

Presne takú chvíľu, ktorá môže spustiť aj vnútornú zmenu, zachytila Zuzana Vačková. Na Instagrame zverejnila sériu záberov z momentu, keď stojí uprostred prázdnej izby, obklopená vedrami s farbou a rebríkom.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Vackova (@zuzanavackova)

Keď premaľovanie nie je len o stenách

Herečka priznala, že starostlivosť o seba sa občas ukáže v oveľa obyčajnejšej a zároveň drsnejšej podobe, ako by si človek predstavoval. „Niekedy vyzerá starostlivosť o seba presne takto – stojíte v prázdnej miestnosti, na hlave maliarsku čiapku, všade okolo bordel a pred sebou veľké rozhodnutie, ktoré nebude pohodlné… Ale bude stáť za to. Uvedomujem si, že tak ako potrebujeme občas premaľovať steny, potrebujeme premaľovať aj niektoré staré vzorce, zvyky a myšlienky. A úprimne – viem, že ten proces bude naozaj náročný. Hlučný, prašný, nekomfortný… Či už ide o životný priestor alebo o nás samých,“ znie v príspevku.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Vackova (@zuzanavackova)


Podľa Zuzany sa totiž nemení len miestnosť okolo nás, ale aj to, čo nosíme v sebe, a občas je potrebné pretrieť aj staré zvyky či myšlienky, ktoré už nemajú svoje miesto. Proces premeny nebýva romantický ani ľahký, no ako dodala: „Ale verím, že každá zmena, ktorú robíme vedome a s láskou, prinesie svetlo.“ A možno sú niektoré fázy nepríjemné a človek by ich najradšej preskočil, verí, že každý krok má svoj význam.

Svetlo, ktoré príde po zmene

Vačková ďalej napísala, že stojí uprostred prázdnej izby, no výsledok si už vie celkom živo predstaviť. „Aj keď teraz stojím v prázdnej miestnosti, viem, že o pár dní tu bude farba, energia a pocit domova. A presne tak to býva aj v živote. Ak práve riešite vlastnú „výmaľovku‘“, držím vám palce. Bude to krásne.“

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Vackova (@zuzanavackova)

Ohlasy od fanúšikov

Príspevok si okamžite získal pozornosť jej verných sledujúcich, ktorí sa s ňou ochotne podelili o vlastné pohľady a skúsenosti. Niektorí sledovatelia s ňou otvorene súhlasili a jedna z nich napríklad napísala: „Ja som práve skončila. Vymaľované, upratané. Som so sebou spokojná.“ Ďalšia jej popriala, aby jej práca išla ľahko: „Nech vám práca ide od ruky, Zuzka.“

Nechýbali ani odľahčené komentáre, napríklad: „Najlepšie je na tom to, že je to chlapčenská práca.“ Mnohí ocenili úprimnosť Zuzkiných slov, označili ich za „krásne napísané“ a priznali, že sa v nich našli.

