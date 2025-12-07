Urológ Švihra nám prezradil, ako sa starať o intímne partie. Je to pomerne jednoduché, aj tak robíme chyby

Foto: osobný archív Ján Švihra/Freepik

Klaudia Oselská
Ako vyzerá vaša hygiena intímnych partií?

Opäť sme sa rozprávali s pravdepodobne najznámejším slovenským urológom, ktorý hovorí o urologickom zdraví otvorene, s nadhľadom a hlavne s humorom. Tentoraz nám okrem iného prezradil aj to, ako by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“.

Urológ MUDr. Ján Švihra, PhD. pracuje ako odborný asistent na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine, ako lekár v Univerzitnej nemocnici Martin a na klinike Váš lekár v Bratislave. Tiež je verejne známy na Instagrame, kde hovorí o urológii s humorom. Dokonca ho časopis Forbes v roku 2023 zaradil medzi najvplyvnejších lekárov na sociálnych sieťach na Slovensku.

Navyše, vydavateľstvo INTEREZ MEDIA nedávno pustilo do predaja jeho prvú knihu s názvom Urostorky, ktorá vás prevedie svetom bizarných, vtipných a šokujúcich príbehov z nemocnice, pričom sa nevyhne ani dôležitej osvete v oblasti, ktorá je stále braná ako tabu. Dozviete sa tiež odpovede na otázky:

  • Kedy sa môže penis zlomiť a kedy bude pripomínať papriku?
  • Ako sa ženy vedia vyhnúť zápalom močového mechúra a úniku moču?
  • Aký je správny pitný režim, aby nerástli močové kamene – a dajú sa rozpustiť pivom?
  • Má obriezka v dnešnej dobe ešte zmysel?
  • Ako na naše pohlavné zdravie a riziko rakoviny vplýva vírus HPV?

Bonusom sú názory a rady od odborníkov a známych influencerov. Po prečítaní tejto knihy sa už nebudete báť urológie a pri niektorých príbehoch sa možno aj poriadne zasmejete. Zakúpiť si ju môžete v kníhkupectvách Panta Rhei a Martinus.

foto: INTEREZ MEDIA

Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“ u mužov a u žien

Podľa urológa je hygiena intímnych partií pomerne jednoduchá. U mužov stačí stiahnuť predkožku, umyť žaluď a predkožku vrátiť naspäť. Ako by mala vyzerať hygiena intímnych partií u žien, je však podľa neho otázka skôr pre gynekológa, no zdôraznil, že je veľmi dôležité nenarušiť prirodzené pH a mikroflóru vo vagíne. „U oboch pohlaví však platí, že je vhodné používať kvalitné sprchové gély, ktoré nie sú príliš parfumované,“ dodal.

Zároveň nám prezradil, či môže muž rozpoznať prvé príznaky rakoviny prostaty aj doma. „Rakovina prostaty sa v skorých štádiách neprejavuje nijako. Práve preto robíme preventívne prehliadky, aby sme odhalili rakovinu čo najskôr, keď je ešte bezpríznaková a dobre liečiteľná.“

Muži by však podľa odborníka mali spozornieť pri rôznych urologických ochoreniach. „Napríklad porucha erekcie môže znamenať riziko problémov so srdcom. Časté nočné močenie, pocity neúplného vymočenia či slabý prúd zas môžu súvisieť so zväčšenou prostatou. Mladí muži by si mali prehmatávať miešok a ak nahmatajú vo vnútri tvrdú hrčku, mali by vyhľadať lekára,“ vysvetlil Ján Švihra.




