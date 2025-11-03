Neupravená ani nejde von. Zdena Studenková prezradila, ako bojuje so starnutím a prečo podľa nej nestačí len čakať

Zdena Studenková opäť potvrdzuje, že patrí medzi neprehliadnuteľné dámy slovenského a českého divadla. Napriek času, ktorý neúprosne plynie, zostáva ikonou elegancie, disciplíny a profesionálneho nasadenia.
Ako uviedol magazín Eva, Studenková je už roky obdivovaná pre svoj vzhľad a energiu, no sama otvorene hovorí, že je za tým disciplína a dôsledná starostlivosť o seba. Podľa denníka Blesk si zároveň nedávno prevzala prestížnu Cenu Thálie za celoživotné majstrovstvo, čím opäť potvrdila svoj jedinečný status na divadelnej scéne a inšpiruje ženy, aby starnutie brali aktívne, sebavedome a s noblesou.
Krása ako boj aj každodenná disciplína
Herečka si uvedomuje, že prirodzené procesy starnutia zastaviť nemožno, no odmieta im podľahnúť bez boja a zdôrazňuje, že starostlivosť o seba je dlhodobý záväzok.
„Po päťdesiatke si telo s nami začne robiť, čo chce, a to treba trochu podchytiť a predchádzať tomu. Pokiaľ sa ženy na seba vykašlú a nezačnú cvičiť a starať sa o to, aby sa inak stravovali a tak ďalej, tak ono to prinesie to, čo vidím okolo seba… Vidím mnohé ženy, aj mladšie odo mňa, ktoré takpovediac zídu z podoby. Ja som sa rozhodla, že len tak ľahko z tej mojej podoby nezídem. Snažím sa s tým bojovať, lebo to je boj,“ prezradila pre magazín Eva.
Zároveň priznáva, že aj ona má dni, keď sa necíti dokonale, no nepoľavuje vo svojej filozofii nezanevrieť na seba a svoju ženskosť. „Aj ja mám dni, keď sa ráno zobudím, pozriem do zrkadla a najradšej by som zatiahla rolety a nikam nešla. To je začiatok konca. Musí platiť heslo Show must go on. Čiže keď vidím ženu, ktorá ide do obchodu a vyzerá ako metla, lebo ide len do obchodu, ja sa s tým neviem stotožniť. Ja ako metla nejdem ani do obchodu, ani smeti vysypať. Moja mamička chodila so smeťami pekne oblečená a učesaná,“ hovorí herečka.
