Zrazili sa štyri autá, zranilo sa viacero osôb, jednu museli letecky previezť do nemocnice: Toto nehode prechádzalo

Pri nedeľnej (19. 10.) vážnej dopravnej nehode štyroch osobných motorových vozidiel na štátnej ceste I/72 v katastri obce Liptovská Porúbka (okres Liptovský Mikuláš) utrpelo zranenia šesť osôb. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
Zasahujúci príslušníci HaZZ poskytli zraneným osobám predlekársku prvú pomoc a asistovali pri ich transporte do vozidiel Záchrannej zdravotnej služby a Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby. „Na mieste udalosti zasahovali príslušníci z Okresného riaditeľstva HaZZ v Liptovskom Mikuláši z hasičských staníc v Liptovskom Hrádku a v Liptovskom Mikuláši,“ uviedli z HaZZ.
Jednu osobu museli transportovať letecky
Žilinská krajská polícia na sociálnej sieti spresnila, že vodič viedol osobné motorové vozidlo v smere Hybe – Čertovica, pričom dôsledkom nesprávneho predchádzania pred nim idúcich vozidiel v kolóne narazil do dvoch protiidúcich motorových vozidiel.
„Po náraze ho odrazilo do zadnej časti stojaceho vozidla, ktorého vodič mal v úmysle odbočiť smerom na obec Kráľová Lehota. Všetci štyria vodiči sa podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom,“ dodala polícia s tým, že jedna osoba bola letecky transportovaná do nemocnice.
