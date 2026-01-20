Žraloky sa zbláznili, ľudia nevedia, čo robiť: Za dva dni došlo až k štyrom útokom. Malý chlapec bojuje o život

S incidentmi so žralokmi sa v posledných dňoch akoby roztrhlo vrece a k najnovšiemu došlo dnes v austrálskom štáte Nový Južný Wales, pri meste Crescent Head. Zviera malo zaútočiť na 39-ročného surfera, ktorému prehryzol surf. Muž utrpel len ľahké zranenia a aktuálne je v nemocnici.
O téme informujú Novinky. Ide tak už o štvrtý útok žraloka v tejto oblasti za posledné dva dni, informovali miestne úrady. Žralok v pondelok vážne zranil aj surfistu pri pobreží austrálskeho mesta Sydney. Napadnutý surfista, ktorý má byť vo veku okolo 20 rokov, utrpel vážne zranenia nôh a v kritickom stave ho previezli do nemocnice.
Jeden útok za druhým
K útoku došlo na pláži North Steyne v prímorskej štvrti Manly na severe Sydney. Podľa polície muži a ženy na pláži vytiahli zraneného z vody a poskytli mu prvú pomoc ešte pred príchodom záchranárov. „Muži a ženy z radov verejnosti vytiahli zraneného z vody a začali s poskytovaním prvej pomoci pred príchodom záchranných zložiek,“ uviedla polícia štátu Nový Južný Wales vo vyhlásení.
Úrady následne uzavreli všetky severné pláže Sydney až do odvolania. K pondelkovému útoku došlo len niekoľko hodín po tom, ako žralok na inom mieste severného pobrežia zahryzol do surfovacej dosky mladého surfistu na pláži Dee Why Point, približne štyri kilometre severne od Manly. Chlapec vo veku okolo 11 rokov vyviazol bez zranení, pláž však bola okamžite uzavretá.
V nedeľu došlo k ešte vážnejšiemu incidentu v sydneyskom prístave, keď veľký žralok napadol 12-ročného chlapca, ktorý sa spolu s priateľmi hral vo vode. Útok sa odohral na pláži Shark Beach v mestskej časti Vaucluse, kde chlapci skákali do mora zo šesťmetrového skalného útesu.
„Keď polícia dorazila na miesto, išlo o hroznú scénu. Domnievame sa, že chlapca napadol žralok, pravdepodobne žralok býčí, ktorý mu poranil dolné končatiny,“ povedal veliteľ námornej polície štátu Nový Južný Wales Joseph McNulty. Dodal, že chlapec „bojuje o život“. Séria útokov vyvolala obavy verejnosti a zvýšenú opatrnosť zo strany úradov, ktoré monitorujú pohyb žralokov pri pobreží a vyzývajú obyvateľov aj turistov, aby rešpektovali uzávery pláží.
