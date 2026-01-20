Žraloky sa zbláznili, ľudia nevedia, čo robiť: Za dva dni došlo až k štyrom útokom. Malý chlapec bojuje o život

Ilustračná foto: Unsplash

Roland Brožkovič
SITA
Obávané živočíchy predstavujú problém najmä pre surfistov.

S incidentmi so žralokmi sa v posledných dňoch akoby roztrhlo vrece a k najnovšiemu došlo dnes v austrálskom štáte Nový Južný Wales, pri meste Crescent Head. Zviera malo zaútočiť na 39-ročného surfera, ktorému prehryzol surf. Muž utrpel len ľahké zranenia a aktuálne je v nemocnici.

O téme informujú Novinky. Ide tak už o štvrtý útok žraloka v tejto oblasti za posledné dva dni, informovali miestne úrady. Žralok v pondelok vážne zranil aj surfistu pri pobreží austrálskeho mesta Sydney. Napadnutý surfista, ktorý má byť vo veku okolo 20 rokov, utrpel vážne zranenia nôh a v kritickom stave ho previezli do nemocnice.

Jeden útok za druhým

K útoku došlo na pláži North Steyne v prímorskej štvrti Manly na severe Sydney. Podľa polície muži a ženy na pláži vytiahli zraneného z vody a poskytli mu prvú pomoc ešte pred príchodom záchranárov. „Muži a ženy z radov verejnosti vytiahli zraneného z vody a začali s poskytovaním prvej pomoci pred príchodom záchranných zložiek,“ uviedla polícia štátu Nový Južný Wales vo vyhlásení.

Ilustračná foto: Pexels

Úrady následne uzavreli všetky severné pláže Sydney až do odvolania. K pondelkovému útoku došlo len niekoľko hodín po tom, ako žralok na inom mieste severného pobrežia zahryzol do surfovacej dosky mladého surfistu na pláži Dee Why Point, približne štyri kilometre severne od Manly. Chlapec vo veku okolo 11 rokov vyviazol bez zranení, pláž však bola okamžite uzavretá.

V nedeľu došlo k ešte vážnejšiemu incidentu v sydneyskom prístave, keď veľký žralok napadol 12-ročného chlapca, ktorý sa spolu s priateľmi hral vo vode. Útok sa odohral na pláži Shark Beach v mestskej časti Vaucluse, kde chlapci skákali do mora zo šesťmetrového skalného útesu.

Keď polícia dorazila na miesto, išlo o hroznú scénu. Domnievame sa, že chlapca napadol žralok, pravdepodobne žralok býčí, ktorý mu poranil dolné končatiny,“ povedal veliteľ námornej polície štátu Nový Južný Wales Joseph McNulty. Dodal, že chlapec „bojuje o život“. Séria útokov vyvolala obavy verejnosti a zvýšenú opatrnosť zo strany úradov, ktoré monitorujú pohyb žralokov pri pobreží a vyzývajú obyvateľov aj turistov, aby rešpektovali uzávery pláží.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac