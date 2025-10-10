Zoroslav Kollár odovzdal 20-tisíc podpisov na registráciu svojej strany: Týchto voličov by mohol získať

Kollár vo februári 2024 pred súdnym pojednávaním. Foto: TASR (Martin Baumann)

Lucia Mužlová
SITA
Zoroslav Kollár by so svojou budúcou stranou mohol osloviť nespokojných voličov koalície, tvrdia politológovia.

Právnik a podnikateľ Zoroslav Kollár dnes odovzdal viac ako 20-tisíc podpisov na registráciu svojej budúcej strany Právo na pravdu. Súčasne oznámil spustenie mediálnej kampane.

Líder budúcej politickej strany sa vyjadril, že vo svojom tíme má už desiatky odborníkov, ktorí nepochádzajú z politického prostredia. Budú jadrom strany a v prípade úspechu v nasledujúcich parlamentných voľbách budú pripravení sa okamžite zapojiť do práce a prevziať zodpovednosť za veci verejné.

Súčasne informoval o tom, že odmieta akékoľvek financovanie politických aktivít zo strany niekoho iného. Celú politickú kampaň si bude platiť z vlastných prostriedkov. To mu bude podľa jeho slov dávať absolútnu nezávislosť a slobodu v rozhodovaní.

Mohol by osloviť voličov koalície aj Republiky

Zoroslav Kollár by so svojou budúcou stranou Právo na pravdu mohol prebrať sklamaných voličov Smeru, Slovenskej národnej strany či hnutia Republika. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Radoslav Štefančík. Podľa politológa je súčasne možné, že by sa Kollárova budúca strana dostala aj do parlamentu. „Aj inému pánovi s menom Kollár to chvíľu trvalo, ale pokiaľ máte prvotný kapitál a investujete ho do permanentnej reklamy, raz sa to môže podariť,“ povedal Štefančík.

Foto: TASR (Jaroslav Novák)

Rolu v tom podľa Štefančíka zohrá aj skutočnosť, že na Slovensku je aktuálne mimoriadne veľa frustrovaných ľudí, ktorí chcú veriť niekomu, že je „mesiáš“ a vyvedie Slovensko z mizérie, v ktorej sa aktuálne nachádza. Podľa politológa je práve Zoroslav Kollár ten, kto sa prezentuje ako niekto, kto je predurčený na splnenie tohto poslania. Upozornil však, že politici si nájdu najviac fanúšikov vtedy, keď iných kritizujú, než keď prídu s rozumnými návrhmi, ako Slovensko dostať von zo zlej situácie. „To som zatiaľ od pána Kollára nezachytil,“ doplnil politológ.

Ľudia sú nespokojní

Predpoklad, že by Kollár so svojou budúcou stranou mohol získať hlasy najmä nespokojných voličov koalície vyslovil už politológ Tomáš Koziak v čase, keď Kollár ešte len začal so zberom podpisov. „Na základe toho, čo Kollár prezentuje vo svojich videách, viem si predstaviť, že by mohol brať voličov Robertovi Ficovi (Smer-SD), Hlasu-SD, prípadne SNS. Nebude určite brať voličov opozícii. Skôr bude brať koaličných voličov,“ vyjadril sa Koziak pre agentúru SITA.

Politológ pripomenul, že videá, ktoré Kollár točil a odovzdával nimi „pozdravy“ rôznym osobnostiam z politického života, mali úspech a mnohých sledovateľov. Podľa Koziaka tak boli videá nástrojom, ako sa dostať do povedomia. Ako po oznámení zámeru vytvoriť politickú stranu podotkol, nie je si však istý tým, či by to bolo dostačujúce na to, aby vytvoril politickú stranu, ktorá by v nasledujúcich voľbách, či už v riadnom alebo predčasnom termíne, získala päť percent hlasov voličov.

Potrebné je podľa politológa oveľa viac. „Ak by voľby mali byť predčasné, situácia by bola pre Kollára nepríjemná, pretože nové politické strany potrebujú viac času na to, aby získali voličov. Hrať do karát mu môže práve to, ak voľby budú v riadnom termíne,“ dodal politológ.

