Silný odkaz Zory Czoborovej: Lásku, ktorú dostala od rodičov, im teraz vracia späť

Vzťah medzi rodičmi a deťmi patrí k tým najcennejším hodnotám, ktoré si človek odnáša do dospelosti. Láska, starostlivosť a úcta k tým, ktorí nás vychovali, sa stávajú základom rodinného šťastia aj v neskorších rokoch života.
Na Instagrame sa Zora Czoborová podelila o dojímavé slová sprevádzané spoločnou fotografiou s mamou. Vo svojom príspevku zdôraznila hodnotu rodinnej súdržnosti a úcty k rodičom a pripomenula, že starostlivosť o nich sa netýka len fyzických potrieb, ale aj duševnej podpory, lásky a času, ktoré im môžeme venovať.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Vďačnosť za rodičovskú lásku
„Nie každé dieťa má to šťastie, že sa narodí do rodiny, v ktorej mu osud dopraje dvoch milujúcich rodičov… Moja sudička mi ich dopriala,“ napísala na začiatok Zora Czoborová k snímke s mamou.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Opisuje, ako sa v priebehu rokov prirodzene obrátili roly. „Keď prišiel čas a rodičia zostarli, automaticky sa karta obrátila a snažila som sa im vrátiť všetku tú lásku, starostlivosť aj pozornosť, ktorú mi oni dopriali… Teda dnes, bohužiaľ, už len maminke,“ dodáva so smútkom v srdci.
Nahlásiť chybu v článku