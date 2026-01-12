Zomrela rocková legenda: Zakladajúci člen kapely prehral boj s vážnou chorobou, mal 78 rokov

Vo veku 78 rokov zomrel Bob Weir, gitarista, spevák a jeden zo zakladajúcich členov americkej rockovej skupiny Grateful Dead. Správu o jeho úmrtí zverejnila rodina na spevákovom profile na Instagrame, informuje TASR na základe nedeľňajšej správy tlačovej agentúry AP.
„S hlbokým smútkom oznamujeme úmrtie Bobbyho Weira. Zomrel pokojne, obklopený svojimi blízkymi po tom, ako statočne bojoval s rakovinou. Bohužiaľ, podľahol problémom s pľúcami,“ píše sa vo vyhlásení hudobníkovej rodiny.
Hity, ktoré definovali éru
Weir sa pridal k skupine Grateful Dead, vtedy nazvanej ešte The Warlocks, v roku 1965 v San Franciscu, keď mal len 17 rokov. Nasledujúcich 30 rokov strávil so skupinou na turné po boku svojho kolegu, speváka a gitaristu Jerryho Garciu.
Weir sa podieľal na skladbách ako Sugar Magnolia, One More Saturday Night či Mexicali Blues. V ďalších desaťročiach pôsobil v rôznych projektoch vrátane Dead & Company, ktorá vlani odohrala sériu koncertov pri príležitosti 60. výročia založenia Grateful Dead. Po Weirovom úmrtí zostáva 79-ročný bubeník Bill Kreutzmann posledným žijúcim zakladajúcim členom kapely.
Kapela postupne prišla o kľúčové osobnosti
Garcia zomrel v roku 1995, klávesista Ron McKernan v roku 1973 a basgitarista Phil Lesh pred dvoma rokmi. Weir je už celkovo desiatym zosnulým členom skupiny Grateful Dead, ktorá bola aktívna v rokoch 1965 – 1995 a vydala 13 štúdiových albumov.
„Dlhovekosť pre nás nikdy nebola dôležitá. Šíriť radosť prostredníctvom hudby bolo všetko, čo sme kedy mali na mysli, a toho sme dosiahli dosť,“ vyhlásil Weir, keď Grateful Dead vlani získala ocenenie Grammy MusiCares Person of the Year, ktoré sa udeľuje hudobným osobnostiam podporujúcim charitu.
Formácia Grateful Dead v roku 2007 získala cenu Grammy za celoživotné dielo a v roku 2018 za najlepší hudobný film. Skupinu v roku 1994 uviedli do Rockandrollovej siene slávy.
