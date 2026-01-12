Zomrela rocková legenda: Zakladajúci člen kapely prehral boj s vážnou chorobou, mal 78 rokov

Ilustračná foto: Pixabay

Nina Malovcová
TASR
Grateful Dead strácajú ďalšiu ikonu, Bob Weir zomrel po dlhom boji s chorobou.

Vo veku 78 rokov zomrel Bob Weir, gitarista, spevák a jeden zo zakladajúcich členov americkej rockovej skupiny Grateful Dead. Správu o jeho úmrtí zverejnila rodina na spevákovom profile na Instagrame, informuje TASR na základe nedeľňajšej správy tlačovej agentúry AP.

„S hlbokým smútkom oznamujeme úmrtie Bobbyho Weira. Zomrel pokojne, obklopený svojimi blízkymi po tom, ako statočne bojoval s rakovinou. Bohužiaľ, podľahol problémom s pľúcami,“ píše sa vo vyhlásení hudobníkovej rodiny.

Hity, ktoré definovali éru

Weir sa pridal k skupine Grateful Dead, vtedy nazvanej ešte The Warlocks, v roku 1965 v San Franciscu, keď mal len 17 rokov. Nasledujúcich 30 rokov strávil so skupinou na turné po boku svojho kolegu, speváka a gitaristu Jerryho Garciu.

Weir sa podieľal na skladbách ako Sugar Magnolia, One More Saturday Night či Mexicali Blues. V ďalších desaťročiach pôsobil v rôznych projektoch vrátane Dead & Company, ktorá vlani odohrala sériu koncertov pri príležitosti 60. výročia založenia Grateful Dead. Po Weirovom úmrtí zostáva 79-ročný bubeník Bill Kreutzmann posledným žijúcim zakladajúcim členom kapely.

Kapela postupne prišla o kľúčové osobnosti

Garcia zomrel v roku 1995, klávesista Ron McKernan v roku 1973 a basgitarista Phil Lesh pred dvoma rokmi. Weir je už celkovo desiatym zosnulým členom skupiny Grateful Dead, ktorá bola aktívna v rokoch 1965 – 1995 a vydala 13 štúdiových albumov.

„Dlhovekosť pre nás nikdy nebola dôležitá. Šíriť radosť prostredníctvom hudby bolo všetko, čo sme kedy mali na mysli, a toho sme dosiahli dosť,“ vyhlásil Weir, keď Grateful Dead vlani získala ocenenie Grammy MusiCares Person of the Year, ktoré sa udeľuje hudobným osobnostiam podporujúcim charitu.

Formácia Grateful Dead v roku 2007 získala cenu Grammy za celoživotné dielo a v roku 2018 za najlepší hudobný film. Skupinu v roku 1994 uviedli do Rockandrollovej siene slávy.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Slováci a Česi v zahraničí
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok
Marilyn Manson
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac