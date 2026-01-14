Zomrela legenda slovenskej kinematografie: „Otec“ slovenských rozprávok mal 88 rokov

Ilustračná foto: Pixabay

Martin Cucík
TASR
Opustilo nás veľké meno slovenskej kinematografie.

Vo veku 88 rokov v utorok (13. 1.) v noci zomrela legenda slovenskej kinematografie, dramaturg, režisér, scenárista, publicista a pedagóg Rudolf Urc. Pre TASR to potvrdila tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu Simona Nôtová.

Urc stál od konca 50. rokov minulého storočia pri obrode slovenskej dokumentárnej tvorby a v rokoch 1972 – 1991 sa výrazne podieľal na produkcii a úspechoch animovaných filmov. Ako režisér sa podieľal na animovaných snímkach a seriáloch ako Oráč a obri (1975), Minútky na vrátnici (1978), Prvá trieda (1984), Dada a Dodo (1988), Rozprávky z nočnej košieľky (1990) alebo Bratislavské rozprávky (1995).

Foto: TASR – Pavel Neubauer

Odkaz nechal aj v podobe kníh

Napísal aj knihy venované filmovej tvorbe Animovaný film (1980) a Traja veteráni za kamerou (1988). Pre študentov Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave pripravil skriptá Dejiny animovaného filmu I. (1995) a Dejiny animovaného filmu II. (1999). Obsiahlu publikáciu o živote a tvorbe Viktora Kubala s názvom Viktor Kubal: Filmár, výtvarník, humorista vydal v roku 2010. Ako osemdesiatnik publikoval Neviditeľné dejiny dokumentaristov (2017).

Na VŠMU v Bratislave zakladal Katedru animovanej tvorby a stal sa jej prvým vedúcim. Patril k zakladateľom festivalu Bienále animácie Bratislava.

