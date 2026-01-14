Fico znovu diskutoval so študentmi: Teraz si to pochvaľoval, bolo to vraj bez kriku, s argumentmi a rešpektom

Pokojná diskusia bez emócií a kriku. Takto opísal premiér stretnutie so študentmi, ktoré sa uskutočnilo ešte pred výjazdovým rokovaním vlády v bratislavskej Petržalke. Témou rozhovoru boli najmä zahraničnopolitické otázky a aktuálne dianie doma aj vo svete.
Robert Fico o diskusii informoval na sociálnej sieti, kde zverejnil aj fotografie zo stretnutia. Príspevok doplnil textom: Diskusia bez kriku, s argumentmi a rešpektom a uviedol, že debata prebiehala vecne a korektne. „Aj keď sme sa v názoroch nie vždy zhodli, diskusia prebiehala korektne a v atmosfére tolerancie,“ napísal.
Podľa premiéra kládli študenti otázky, ktoré boli podnetné a miestami veľmi presné. Diskusia podľa neho ukázala, že mladá generácia má záujem rozumieť spoločenskému aj medzinárodnému dianiu. Do rozhovoru sa zapojili aj viacerí ministri, čo Fico označil za dôležitý signál otvorenosti. „Počúvať, vysvetľovať a viesť konštruktívnu debatu bez predsudkov je nevyhnutné,“ odkázal.
Kontrast s minuloročnou diskusiou v Poprade
Aktuálne stretnutie kontrastuje s udalosťou z minulého roka v Poprade. Počas diskusie o vojne na Ukrajine tam časť študentov na protest odišla zo sály, pričom im premiér následne odkázal, aby tam išli bojovať. Krátko predtým sa pred miestnym gymnáziom objavil aj kriedový nápis, v ktorom ho neznámy autor označil za zradcu.
„Keď mali možnosť diskutovať, odišli. No prišli ďalší, pripravení diskutovať a rešpektovať iný názor, lebo bez neho nie je slobodná diskusia a bez slobodnej diskusie nie je demokracia,“ napísal vtedy premiér po stretnutí na sociálnej sieti.
