Zomrel tvorca populárnej videohry Call of Duty: Osudnou sa mu stala extrémne rýchla jazda na Ferrari

Foto: X/@nexta_tv

Nina Malovcová
Tragická nehoda v Kalifornii si vyžiadala život legendy herného sveta.

Herný priemysel zasiahla mimoriadne smutná správa. Pri vážnej dopravnej nehode na horskej ceste severne od Los Angeles zahynul uznávaný vývojár videohier Vince Zampella. Spolu s ním prišiel o život aj spolujazdec, ktorého totožnosť úrady zatiaľ nezverejnili.

O prípade informovala televízia NBC Los Angeles. K nehode došlo v nedeľu popoludní na ceste Angeles Crest Highway v pohorí San Gabriel. Ferrari krátko po výjazde z tunela zišlo z kľukatej dvojprúdovej cesty, narazilo do betónovej bariéry a následne zachvátilo ho požiar.

Auto narazilo krátko po výjazde z tunela

Nehoda bola nahlásená približne o 12:45 miestneho času. Podľa kalifornskej diaľničnej polície vozidlo smerujúce na juh vyletelo z cesty tesne po opustení tunela. Spolujazdcu náraz vymrštil z auta, vodič zostal uväznený v horiacom vozidle. Zampella zomrel priamo na mieste, druhá obeť zraneniam podľahla neskôr v nemocnici.

Svedok udalosti poskytol vyšetrovateľom videozáznam, na ktorom je vidieť červené Ferrari 296 GTS narážajúce do bariéry. Príčina nehody na obľúbenej vyhliadkovej ceste nad Los Angeles a údolím San Gabriel zatiaľ nie je známa.

Muž, ktorý formoval moderné videohry

Vince Zampella patril medzi najvplyvnejšie osobnosti herného priemyslu. Bol spolutvorcom série Call of Duty a zakladateľom štúdia Respawn Entertainment, ktoré v roku 2017 odkúpila spoločnosť Electronic Arts. Respawn sa preslávil titulmi Titanfall, Apex Legends či Star Wars Jedi: Fallen Order.

Zampella viedol aj vývojový tím EA v Playa Vista, ktorý stál za sériou Battlefield. V minulosti pôsobil ako generálny riaditeľ štúdia Infinity Ward, ktoré zohralo kľúčovú úlohu pri úspechu značky Call of Duty.

