Zoberte si bundu, čiapku aj rukavice: Slovensko zmrazí arktický vzduch. Prinesie teploty okolo 10 °C, dážď aj sneh

Ilustračné foto: Pexels

Nina Malovcová
Do októbra vstúpime s poriadnou zimou.

Leto sa s nami definitívne rozlúčilo a jeseň ukazuje svoju studenú tvár. Už v posledný septembrový deň sa na Slovensko nahrnie arktický vzduch, ktorý prinesie mrazy, dážď a na horách aj sneh. Teploty sa budú pohybovať hlboko pod tým, čo je pre tento čas roka bežné, a podľa meteorológov nás čaká najchladnejší vstup do októbra za posledné roky.

Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) stojí za tým mohutná tlaková výš so stredom nad Moskovskou oblasťou. Po jej južnom okraji k nám prúdi veľmi chladný vzduch zo severovýchodu. Portál iMeteo pripomína, že prvé októbrové dni budú skôr pripomínať neskorú jeseň ako jej začiatok.

Dnešok ukazuje, čo nás čaká

Dnešok je už ukážkou toho, čo prinesú nasledujúce dni. Na severe a východe Slovenska je zamračené s dažďom, vo výške od 1200 metrov sneží. Ráno a dopoludnia sa miestami pridala aj hmla a nízka oblačnosť.

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Najvyššie denné teploty sa dnes pohybujú len medzi 11 a 16 °C, na severe iba medzi 6 a 10 °C. Vo výške 1500 metrov sa očakáva približne +1 °C. SHMÚ predpokladá do 6 mm zrážok a v horských oblastiach nad 1600 metrov aj do 6 cm nového snehu.

Streda prinesie najväčší prepad teplôt

Prvý októbrový deň bude podľa meteorológov najchladnejším dňom tohto týždňa. Obloha bude prevažne oblačná až zamračená, lokálne sa môže na západe a juhu ukázať aj slnko. V noci ojedinele a počas dňa miestami treba rátať s prehánkami alebo dažďom. Od výšky 1200 metrov sa pridá sneženie.

Nočné teploty klesnú na 7 až 2 °C, v údoliach a na západe dokonca na +2 až -2 °C. V nížinách sa môže objaviť aj prízemný mráz. Počas dňa vystúpia maximálne teploty len na 10 až 15 °C, na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši iba na 5 až 10 °C.

Vietor a sneženie zvýraznia pocit zimy

Severný až severovýchodný vietor dosiahne 10 až 35 km/h, v nárazoch aj do 50 km/h. Pocitovo bude preto ešte chladnejšie, než ukazujú teplomery. Sneženie sa očakáva už od 1200 metrov nad morom. Od 1500 metrov sa môže vytvoriť aj trvalejšia snehová pokrývka. Najviac snehu napadne v Tatrách, kde môže pribudnúť viac ako 20 cm čerstvého snehu.

Foto: Unsplash

Podľa meteorológov budú teploty počas prvých októbrových dní o 8 až 11 °C nižšie, než je dlhodobý normál. Takéto hodnoty sú typické pre november, nie pre začiatok októbra. Ochladenie sa už prejavilo aj v domácnostiach. Na viacerých miestach sa začalo s kúrením a tí, ktorí ešte odolávali, sa budú musieť pridať. Čakajú nás mrazivé rána a chladné dni, ktoré budú pripomínať skôr neskorú jeseň alebo skorú zimu.

Ako sa pripraviť na najbližšie dni

Meteorológovia odporúčajú teplé oblečenie, zvýšenú opatrnosť na cestách a pripravenosť na prízemné mrazy aj v nížinách. Záhradkári by mali zvážiť ochranu citlivejších rastlín pred chladom a turisti vo vysokohorských oblastiach počítať so snehom a s náročnejšími podmienkami.

Slovensko tak čaká mimoriadne studený začiatok októbra, ktorý ukáže, že počasie vie poriadne prekvapiť aj v období, keď by sme ešte čakali farebnú a miernu jeseň.

