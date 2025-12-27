Známy trik na námrazu na čelnom skle môže byť nebezpečný: Slováci radia, ako s ňou zatočiť, toto si myslia o škrabke

Foto: unsplash

Zuzana Veslíková
Každý šofér dobre pozná ten nepríjemný pocit, keď si musí sadnúť do zamrznutého auta.

Nič nie je horšie, ako keď sa ráno niekam ponáhľate a už aj tak nestíhate, no kým sa vydáte z parkoviska na cestu, musíte riešiť námrazu na čelnom skle vášho auta. Na internete narazíte na rôzne „hacky“, ako s ňou vybabrať, napríklad aj za použitia horúcej vody. Automechanik nám prezradil, prečo to radšej nerobiť. Inšpirovať sa ale môžete radami Slovákov, s ktorými sa roztrhlo vrece. 

V online diskusnom fóre sa mnohí podelili so svojimi tipmi, ako bojovať s námrazou na čelnom skle. Dokonca sa spomenula aj omieľaná teplá voda, no ako varovanie. „Kľudne si tú teplú vodu na čelné sklo nalej, viackrát to nespravíš,“ zhodli sa viacerí. Takže ak ste náhodou nad tým premýšľali, radšej to nerobte a vyskúšajte niektorú z overených metód.

Vyskúšajte ryžu

„Mám v aute sprej na rozmrazenie skla – najlepšia vec na svete,“ odporučilo viacero Slovákov. Spomenuli aj bežné metódy, ako zapnutie kúrenia a spustenie fúkania na čelné sklo, alebo streknutie nemrznúcej zmesi z ostrekovačov.

Foto: SITA/Martin Havran

Medzi menej známymi tipmi sa objavilo použitie ryže. Tento ľudový trik spočíva v tom, že ju vložíte napríklad do pančuchy a uložíte do auta. Keďže ryža pohlcuje vlhkosť, môže byť užitočná pri misii zbavovania sa rosy či námrazy.

„Kúp si fóliu na čelné sklo, späťáky a bočné sklá a máš po probléme,“ odporučil niekto ďalší.

Škrabka áno, alebo nie?

Čo sa týka populárnej škrabky, niekto podotkol, že ju nepoužíva. Čo je zaujímavé, ak by ste si mysleli, že práve ona sa bude objavovať medzi radami Slovákov v húfoch, no nie je to tak. A to aj napriek tomu, že mnohí šoféri ju vo svojom aute majú.

Z hľadiska bezpečnosti – ak je vyrobená zo správnych materiálov a viete, ako na jej použitie, netreba sa jej obávať.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Mário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Vianočné trhy
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac