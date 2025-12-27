Známy trik na námrazu na čelnom skle môže byť nebezpečný: Slováci radia, ako s ňou zatočiť, toto si myslia o škrabke

Nič nie je horšie, ako keď sa ráno niekam ponáhľate a už aj tak nestíhate, no kým sa vydáte z parkoviska na cestu, musíte riešiť námrazu na čelnom skle vášho auta. Na internete narazíte na rôzne „hacky“, ako s ňou vybabrať, napríklad aj za použitia horúcej vody. Automechanik nám prezradil, prečo to radšej nerobiť. Inšpirovať sa ale môžete radami Slovákov, s ktorými sa roztrhlo vrece.
V online diskusnom fóre sa mnohí podelili so svojimi tipmi, ako bojovať s námrazou na čelnom skle. Dokonca sa spomenula aj omieľaná teplá voda, no ako varovanie. „Kľudne si tú teplú vodu na čelné sklo nalej, viackrát to nespravíš,“ zhodli sa viacerí. Takže ak ste náhodou nad tým premýšľali, radšej to nerobte a vyskúšajte niektorú z overených metód.
Vyskúšajte ryžu
„Mám v aute sprej na rozmrazenie skla – najlepšia vec na svete,“ odporučilo viacero Slovákov. Spomenuli aj bežné metódy, ako zapnutie kúrenia a spustenie fúkania na čelné sklo, alebo streknutie nemrznúcej zmesi z ostrekovačov.
Medzi menej známymi tipmi sa objavilo použitie ryže. Tento ľudový trik spočíva v tom, že ju vložíte napríklad do pančuchy a uložíte do auta. Keďže ryža pohlcuje vlhkosť, môže byť užitočná pri misii zbavovania sa rosy či námrazy.
„Kúp si fóliu na čelné sklo, späťáky a bočné sklá a máš po probléme,“ odporučil niekto ďalší.
Škrabka áno, alebo nie?
Čo sa týka populárnej škrabky, niekto podotkol, že ju nepoužíva. Čo je zaujímavé, ak by ste si mysleli, že práve ona sa bude objavovať medzi radami Slovákov v húfoch, no nie je to tak. A to aj napriek tomu, že mnohí šoféri ju vo svojom aute majú.
Z hľadiska bezpečnosti – ak je vyrobená zo správnych materiálov a viete, ako na jej použitie, netreba sa jej obávať.
