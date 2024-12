Na našom trhu pôsobil dlhé roky, teraz definitívne končí. Známy predajca zatvára všetky predajne, ostane mu iba e-shop

Na slovenskom trhu pôsobí niekoľko veľkých hráčov v oblasti predaja elektroniky. Pomerne nedávno došlo k zlúčeniu značiek Nay a Datart, no skloňovanou témou boli aj problémy Okay elektra. Silná konkurencia, finančné problémy a márne hľadanie nového investora sa napokon pretavili do zásadného rozhodnutia, ktoré museli majitelia Okay urobiť.

Ako informuje portál Živé.sk, zástupcovia spoločnosti Okay elektro musia pristúpiť k radikálnemu kroku. Po medializovaných problémoch sa im nepodarilo nájsť nového investora, pričom medzi zákazníkmi tiež zarezonovali správy o zavádzajúcej reklame, ktorú predajca obhajoval tým, že išlo o štandardnú každoročnú marketingovú kampaň. Skrátka, na Okay sa problémy valili z každej strany.

V uplynulých týždňoch sa reťazec rozhodol zatvoriť niektoré svoje predajne v mestách ako Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš, Prievidza, Prešov či Martin. No a teraz kompetentní oznámili, že na Slovensku napokon zatvoria všetky zostávajúce kamenné obchody. „Zatvárame všetky predajne! Natrvalo! Do 25. januára zatvárame všetky predajne Okay! Naše maloobchodné predajne sa trvalo uzatvárajú, ale náš e-shop zostáva aj naďalej k dispozícii,“ znie oznam predajcu.

Tentoraz by nemalo ísť o marketingovú kampaň, ktorej hlavné heslo sa nieslo v podobnom duchu. V rámci zatvárania by sa údajne zákazníci mohli dočkať obrovských výpredajov a takzvaných likvidačných cien. Tie sa podľa Okay týkajú nielen elektroniky, ale aj nábytku a doplnkového sortimentu.

Predajne elektra a nábytku podľa dostupných správ Okay stále prevádzkuje v mestách Bánovce nad Bebravou, Brezno, Hlohovec, Malacky, Nitra, Partizánske, Považská Bystrica, Púchov, Rožňava, Snina, Topoľčany, Trenčín, Trnava a Žilina. Z oznamu vyplýva, že po 25. januári už nebude k dispozícii ani jedna zo spomínaných predajní. Podobne to bude aj u našich susedov v Českej republike, kde sa pôvodná sieť 59 predajní scvrkne na jednu veľkoobchodnú. Ako na Slovensku, tak aj v Českej republike ostane v prevádzke e-shop.