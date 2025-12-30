Známy influencer mal Teslou prejsť človeka v priamom prenose. Na obľúbenej stránke dostal zákaz

Len na platforme TikTok ho má sledovať viac než 650-tisíc ľudí. Väčšina jeho obsahu sa zameriava buď na vzhľad a trend tzv. looksmaxxingu (slangový výraz označujúci snahu maximalizovať fyzickú príťažlivosť), alebo na livestreamy. Jeho tvorba je často sprevádzaná používaním hanlivých výrazov a nevyhýba sa ani otvoreným deklaráciám o pozitívnom vzťahu k užívaniu nelegálnych substancií, vrátane metamfetamínu a anabolických steroidov.
V uplynulých dňoch sa jeho meno začalo skloňovať v širokom mediálnom priestore. Dôvodom je vianočný livestream, počas ktorého mal Braden Peters údajne autom prejsť po živej osobe.
„Je po ňom?“
Na videu, ktoré sa masívne šíri internetom, je zachytený moment, keď muž skočí na kapotu vozidla, v ktorom sa streamer nachádza. Krátko nato sa streamer s vozidlom Tesla Cybertruck pohne a ozve sa zreteľný zvuk nárazu, ktorý pôsobí dojmom, akoby auto muža zasiahlo alebo prešlo. Žena v pozadí začne panikáriť, zatiaľ čo samotný streamer pôsobí mimoriadne pokojne a nezúčastnene. Po chvíli sa spýta: „Je po ňom?“ a ticho dodá: „Dúfajme.“
Celý incident sa odohrával na kamere a záznam sa rýchlo rozšíril naprieč sociálnymi sieťami. V tejto chvíli však všetky dostupné informácie zostávajú v rovine špekulácií. Nie je jasné, či išlo o vopred naplánovanú a zinscenovanú scénu, zapadajúcu do kontroverznej nátury Petersovho obsahu, alebo o reálny incident, ktorý by mohol predstavovať násilný čin či prípadne akt sebaobrany.
Ako informoval profil Law&Crime Network, Braden mal po incidente na sociálnej sieti X zverejniť obrázok vytvorený pomocou umelej inteligencie. Na vizuále je zobrazený ako hypermaskulínny hrdina sediaci v Tesle Cybertruck, pričom pod kolesom vozidla leží muž tvárou k zemi.
Play stupid games, win stupid prizes pic.twitter.com/o39FHyOv2W
— Clavicular (@Clavicular0) December 25, 2025
V popise k príspevku napísal: „Ak hráš sprosté hry, vyhráš sprosté ceny.“
Po odvysielaní incidentu a zverejnení príspevku mal dostať zákaz vysielania na streamovacej platforme Kick.
Autenticitu celého incidentu však mnohí spochybňujú. V tejto chvíli nie sú verejne známe žiadne právne následky ani údaje o zahájení vyšetrovania.
Muž mal byť údajne stalker
Viaceré zdroje okrem toho uvádzajú, že muž, ktorý skočil na kapotu Bradenovej Tesly, mal byť nebezpečný, čo otvára špekulácie o spomínanom konaní v sebaobrane. Podľa niektorých tvrdení mal byť tento muž stalkerom, ktorý tvorcu obťažoval, vyhrážal sa mu a ohrozoval ho, pričom mal dokonca disponovať strelnou zbraňou.
V jednom z klipov po incidente Braden povedal, že mužov, ktorí v ňom vyvolali pocit ohrozenia, malo byť dokonca viac. Ani jedno z týchto tvrdení však zatiaľ nebolo nezávisle potvrdené ani vyvrátené. Ak by sa celý prípad dostal pred súd, práve tieto okolnosti by mohli zohrávať kľúčovú úlohu pri budovaní prípadnej obhajoby tvorcu.
Podľa známeho komentátora Augusta Brucea by však tvrdenie o sebaobrane mohlo byť na súde výrazne oslabené spôsobom, akým Braden Peters reagoval bezprostredne po incidente. Bruce upozorňuje, že streamer ani počas samotného livestreamu nepôsobil vydesene či ohrozene, čo by mohlo zohrávať významnú úlohu pri posudzovaní jeho úmyslov.
@kingclavicular♬ Respect My Cryppin’ – Blueface
Ešte pred samotným incidentom mal navyše prebehnúť rozhovor medzi Bradenom a iným mužom. Na zázname je počuť muža hovoriaceho: „Vieš, najlepšie by bolo v tomto bode sadnúť do auta a zmiznúť.“ Braden na to reaguje slovami: „Áno, viem, čo by bolo najlepšie, ale túžim po tom všetkých tých chlapov tu zabiť.“
Bruce v tejto súvislosti zdôrazňuje, že samotné vyslovenie neuvážených alebo agresívnych vyjadrení automaticky neznamená stratu práva na sebaobranu. „Aby som to povedal jasne, fakt, že poviete niečo hlúpe, vás nezbaví práva konať v sebaobrane. Nie je to automatický dôkaz viny, no jednoznačne to znižuje šancu presvedčiť sudcu, že ste nemali inú možnosť,“ uvádza komentátor.
Podľa Brucea existuje vysoká pravdepodobnosť, že celý incident sa bude riešiť na súde. Zároveň upozorňuje, že verejne dostupné vyjadrenia môžu Bradena vážne poškodiť. Nevylučuje ani scenár, v ktorom by streamer mohol skončiť vo väzení.
Cítil skutočnú hrozbu, tvrdí Braden
Mnohí používatelia sociálnych sietí, ktorí incident sledovali alebo zachytili, prirovnávajú Bradena k postave Patricka Batemana z filmu American Psycho. Prípad vyvolal silnú virálnu odozvu, a to napriek tomu, že drvivá väčšina dostupných informácií zatiaľ pozostáva zo špekulácií.
Samotný Braden na jednom zo streamov uviedol, že dúfa, že všetci zúčastnení sú v poriadku a zdôraznil, že si neželá, aby ktokoľvek vnímal celú situáciu ako pozitívnu.
Clavicular speaks for the first time since his last stream and says he can’t give much of an update 😮💔
“I hope everyone’s ok… pray for everyone’s health and safety” pic.twitter.com/KwrTgMf2Gm
— Clavicular Updates (@Clav0Updates) December 28, 2025
Na ďalšom streame Braden povedal, že jeho vysielanie „šialene vystrelilo“, čo ho podľa jeho slov vôbec neprekvapuje vzhľadom na udalosti, ktoré mu predchádzali. Dodal, že niekedy jednoducho musíte chrániť seba a svojich blízkych. „Cítil som skutočnú hrozbu, rozumiete?“ uviedol.
Clav speaks a bit more on his recent incident and says he felt like he was in real danger 😳👀
“sometimes you gotta protect yourself and your people” pic.twitter.com/yvam6UC1OW
— Clavicular Updates (@Clav0Updates) December 28, 2025
Priamym dôsledkom incidentu je aj opätovné otvorenie širšej diskusie o tom, akým ľuďom internet umožňuje nadobudnúť výrazný vplyv na mladé publikum. Braden Peters zapadá do skupiny tvorcov, ktorých činnosť je postavená na kontroverzii a provokácii, pričom ich správanie môže mať reálny negatívny dosah na mladú a zraniteľnú fanúšikovskú základňu, ktorú by jeho správanie mohlo inšpirovať.
Aj preto sa ozývajú hlasy volajúce nielen po spravodlivosti, ale aj po úplnom zákaze činnosti tvorcu v online priestore – a to aj v prípade, že by sa celý incident napokon ukázal ako skutočne len inscenovaný.
Nahlásiť chybu v článku