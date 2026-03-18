Obrovský slovenský výrobca znova bojuje o prežitie. Decodom požiadal súdy o ochranu

Decodom, dlhoročný slovenský výrobca nábytku, je znovu v problémoch. Spoločnosť sa nachádza už v druhej reštrukturalizácii za posledné roky.
Firma, ktorá patrí takmer 30 rokov k zvučným zamestnávateľom v topoľčianskom regióne, dlhodobo zápasí s problémami v hospodárení a s vysokou zadlženosťou. Dnes je podľa verejne dostupných informácií z registra úpadcov voči firme začaté reštrukturalizačné konanie. O problémoch spoločnosti sme informovali v samostatnom článku.
Firma súd presvedčila
Reštrukturalizácia sa v našej legislatíve posudzuje prísne. Z uznesenia vyplýva, že spoločnosť súdu predložila uskutočniteľný plán reštrukturalizácie. Súd preto začal reštrukturalizačné konanie, čo firme umožňuje pokračovať v podnikaní pod dohľadom správcu a zároveň je chránená pred exekúciami a vymáhaním dlhov počas jeho trvania. Ak by súd konanie nepovolil, pravdepodobne by ju čakal konkurz.
Istý čas to vyzeralo, že sa spoločnosť po finančných ťažkostiach spôsobených pandémiou postupne zotavuje. Svedectvá zamestnancov, o ktorých nedávno informoval portál Aktuality, však nasvedčovali o opačnom vývoji.
Produkcia mala byť začiatkom tohto roka výrazne utlmená, pretože firme chýbajú potrebné suroviny. Dodávatelia ich totiž odmietajú dodávať pre neuhradené záväzky, čo znamená, že pracovníci nemajú s čím pracovať. Väčšine zamestnancov preto nariadili čerpanie dovoleniek a čakajú, kým sa výrobný proces opäť naplno obnoví. Spomínal sa aj nový investor. Zdá sa však, že situácia sa od minulého mesiaca nezmenila k lepšiemu.
Dlh na poistnom sa zvýšil
Spoločnosť podľa portálu Finstat momentálne dlhuje na poistnom viac ako 529 000 eur. Koncom februára to bolo pritom „iba“ 360 000 eur.
Decodom v roku 2022 vykázal stratu 2,8 milióna eur, pričom o rok neskôr sa strata zvýšila na takmer 5 miliónov eur. Tržby pritom za posledné roky výrazne klesli. Z 55 miliónov eur v roku 2020 na 33 miliónov eur v roku 2024.
Tradícia 70 rokov
Decodom je slovenská spoločnosť s viac než 70-ročnou tradíciou, ktorá sa špecializuje na výrobu a predaj nábytku. Patrí medzi popredných výrobcov kuchynského nábytku na Slovensku a zároveň exportuje nábytok do obývacích izieb a ďalších obytných priestorov do zahraničia. Nateraz spoločnosť presvedčila súd, že je schopná v podnikaní pokračovať. Či sa jej podarí prežiť, sa dozvieme v nasledujúcich mesiacoch.
