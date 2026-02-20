Zmiznú celé hektáre lesov: Ochranári zverejnili závažné zistenia, Tatry môžu rozobrať investori

Nina Malovcová
TASR
Aktivisti upozorňujú na nové zjazdovky a lanovky v najvyšších stupňoch ochrany.

Iniciatíva My sme les upozorňuje na závažné zistenia v novej zonácii Tatranského národného parku (TANAP), ktorú nedávno do skráteného medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Marek Kuchta z iniciatívy tvrdí, že objavili nové plochy pre zjazdovky, lanovky, nové stavebné objekty v najvyšších stupňoch ochrany naprieč Tatrami, aj v Roháčoch.

V tejto súvislosti zaslali ministerstvu rozsiahle pripomienky. „Tieto nové zámery sú narysované dokonca na štátnych pozemkoch. Je to úplne absurdné, keďže národný park nemá vo svojom štatúte vykonávať či rozvíjať tieto činnosti,“ uviedol Kuchta. Týmto novým zámerom by podľa aktivistov za obeť padli stovky hektárov lesov a biotopov v národnom parku a z veľkej časti nie je zahrnutý v územných plánoch respektíve je v ich rozpore.

Riziko preradenia pozemkov do zóny s najnižšou ochranou

„Ďalším obrovským rizikom je preradenie štátnych pozemkov pod zjazdovkami na Štrbskom Plese, v Tatranskej Lomnici, Starom Smokovci či Zverovke-Spálenej do zóny D s najnižšou ochranou. Tým sa otvárajú dvere pre terénne úpravy, použitie chémie či osvetlenia,“ zdôraznil Kuchta s tým, že v nižšom stupni ochrany tiež prestane platiť zákaz prevodu štátnych pozemkov na iné subjekty. Štát by podľa neho mohol prísť o pozemky v hodnote miliónov eur a príjmy z ich prenájmu.

Ilustračná foto: Jay Sturner from USA, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Ohrozenie európskych záväzkov a chránených území

Aktivisti ďalej upozorňujú, že výmera zón A a B s prísnou ochranou nedosahuje požadovaných minimálne 75 percent územia. Návrh zonácie je podľa nich v rozpore s Plánom obnovy a odolnosti SR a ohrozuje čerpanie 700 miliónov eur, pretože nechráni tisíce hektárov starých a prirodzených lesov ani všetky biotopy ohrozeného hlucháňa hôrneho.

„Návrh zonácie podľa zverejnenej dokumentácie ruší všetky prírodné rezervácie v ochrannom pásme v podhorí TANAP-u a znižuje stupeň ochrany v územiach európskeho významu NATURA 2000, čím porušuje záväzky voči EÚ. Ruší prísnu ochranu ikonických tatranských potokov, riek a plies, ako Belá, Studeného potoka, Bielej Vody, Ťatliakovho jazera, Štrbského plesa a mnohých ďalších,“ pripomína Kuchta. Iniciatíva tvrdí, že zonácia je šitá pre úzku skupinu developerov a štátne inštitúcie o zámere neinformovali verejnosť.

Stanovisko ministerstva a ďalší postup

Predkladaný materiál MŽP je súčasťou míľnika v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR. V najprísnejšie chránenej zóne A by bola po schválení novej zonácie viac ako polovica územia a oproti súčasnému stavu ide o zväčšenie o približne 5,5 percenta.

Vyhlásenie zonácie TANAP-u prispeje podľa envirorezortu k odstráneniu nedostatkov uvedených v rozsudku Súdneho dvora Európskej únie z júna 2022. Cieľom zonácie je tiež zabezpečenie priaznivého stavu miestnych biotopov.

Dátum ukončenia medzirezortného pripomienkového konania je 23. februára.

