Zmeny pred zimnými paralympijskými hrami: Medzinárodný výbor nečakane zrušil obmedzenia voči Rusku a Bielorusku

Tomáš Mako
TASR
Vojna na Ukrajine
Medzinárodný paralympijský výbor rozhodol o zrušení sankcií voči Rusku a Bielorusku.

Medzinárodný paralympijský výbor (MPV) sa na Valnom zhromaždení v juhokórejskom Soule rozhodol zrušiť všetky sankcie voči Rusku a Bielorusku vo svojej organizácii. Športovci z týchto krajín by tak mohli reprezentovať svoje krajiny na budúcoročných zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo.

Obom krajinám pred dvoma rokmi čiastočne pozastavili členstvo pre porušenie ústavných povinností v nadväznosti na inváziu Ruska na územie Ukrajiny. Toto rozhodnutie vracia obom krajinám všetky práva a privilégiá členov MPV.

V programe zimných paralympijských hier však aktuálne figuruje šesť športov, ktoré sú pod gesciou medzinárodných federácií a v nich v súčasnosti platí zákaz štartu ruských a bieloruských športovcov pod vlajkou svojich krajín.

Olympijské hry sú bez zmeny

Rozhodnutie o štarte Rusov a Bielorusov tak bude na jednotlivých medzinárodných federáciách. Medzinárodný olympijský výbor naproti tomu potvrdil na nadchádzajúce zimné olympijské hry svoje stanovisko, že športovci z Ruska a Bieloruska môžu štartovať len pod neutrálnou vlajkou. Informovala agentúra DPA.

