Zmeny pred zimnými paralympijskými hrami: Medzinárodný výbor nečakane zrušil obmedzenia voči Rusku a Bielorusku

Medzinárodný paralympijský výbor (MPV) sa na Valnom zhromaždení v juhokórejskom Soule rozhodol zrušiť všetky sankcie voči Rusku a Bielorusku vo svojej organizácii. Športovci z týchto krajín by tak mohli reprezentovať svoje krajiny na budúcoročných zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo.
Obom krajinám pred dvoma rokmi čiastočne pozastavili členstvo pre porušenie ústavných povinností v nadväznosti na inváziu Ruska na územie Ukrajiny. Toto rozhodnutie vracia obom krajinám všetky práva a privilégiá členov MPV.
V programe zimných paralympijských hier však aktuálne figuruje šesť športov, ktoré sú pod gesciou medzinárodných federácií a v nich v súčasnosti platí zákaz štartu ruských a bieloruských športovcov pod vlajkou svojich krajín.
Olympijské hry sú bez zmeny
Rozhodnutie o štarte Rusov a Bielorusov tak bude na jednotlivých medzinárodných federáciách. Medzinárodný olympijský výbor naproti tomu potvrdil na nadchádzajúce zimné olympijské hry svoje stanovisko, že športovci z Ruska a Bieloruska môžu štartovať len pod neutrálnou vlajkou. Informovala agentúra DPA.
