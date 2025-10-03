Zmena pre ľudí, ktorí cestujú vlakom: Spoje na frekventovaj trati sa vrátia k pôvodnému grafikonu, jazdiť budú bez obmedzení

Vlaky na trati Žilina – Rajec sa od nedele 5. októbra vrátia do pôvodného grafikonu, v akom premávali pred začiatkom rekonštrukčných prác v roku 2024. Mimoriadna zmena cestovného poriadku znamená, že spoje Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) budú jazdiť v pravidelnejších časoch a bez vplyvu stavebných prác v okolí žilinskej stanice.
Ako informoval hovorca ZSSK Ján Baček, k zmene dochádza po dokončení nového nástupiska v železničnej stanici Žilina, ktoré zrealizovali Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) ako manažér infraštruktúry. Počas rekonštrukcie od októbra 2024 premávala medzi Žilinou a Rajcom náhradná autobusová doprava. Vlaky sa na trať vrátili v júli tohto roka, no ich jazda bola stále obmedzená prácami na stanici.
Jazda už bez obmedzení
„Od nedele 5. októbra budú vlaky na tejto trati premávať v pravidelnejších časoch a bez vplyvu prác v okolí žilinskej stanice,“ uviedol Baček. ZSSK upozorňuje, že niektoré vlaky na trati budú mať posunuté odchody oproti doterajšiemu grafikonu, a to rozdielne počas pracovných dní a cez víkendy či sviatky.
Modernizácia uzla Žilina pokračuje
Odchody z Rajca budú najčastejšie na 34. minútu, zo Žiliny na 49. minútu hodiny. Obnovuje sa aj posledný večerný vlak Os 3538 zo Žiliny s odchodom o 22:49, ktorý bude premávať denne. Cestujúci si môžu overiť aktuálny cestovný poriadok na webe www.zssk.sk alebo v mobilnej aplikácii Ideme vlakom.
Celková modernizácia železničného uzla Žilina pokračuje, ukončenie sa predpokladá v prvej polovici roka 2026.
Zmeny nastanú aj na ďalšej trati
Od pondelka 6. októbra bude vlak R 780 POVAŽAN mimoriadne zastavovať aj na staniciach v Cíferi (odchod 6.08 h) a v Šenkviciach (odchod o 6.17 h). Opatrenie platí do 13. decembra. Informoval o tom hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček.
Ako priblížil, na železničnom úseku Trnava – Cífer aktuálne prebieha výluková činnosť správcu infraštruktúry, v dôsledku ktorej sú vybrané osobné vlaky vedené len do stanice Pezinok. Ranný vlak R 780 POVAŽAN mimoriadne zastaví v Cíferi a Šenkviciach z dôvodu zabezpečenia lepšej dostupnosti cestujúcich, ktorí smerujú do Bratislavy. ZSSK zároveň odporúča cestujúcim vyraziť s časovou rezervou a pred cestou si overiť cestovné poriadky.
