Zabudnite na klasiku v Chorvátsku: Hitom medzi Slovákmi sa stáva nová zimná destinácia. Sem chodia na dovolenky

Sezóna letných dovoleniek je definitívne na konci, to však neznamená, že Slováci sa musia nutne lúčiť aj s teplom a pobytom pri mori. Počas chladných mesiacov sú totiž každým rokom populárnejšie dovolenky v exotických destináciách a inak to nebude ani tento rok.
„Zaznamenali sme silný rozbeh pri rezerváciách na zimnú sezónu, pričom trend je aj tento rok dovolenka v teple a s nohami v piesku či krásnom mori,“ hovorí Gottfried Math, riaditeľ cestovnej kancelárie TUI Austria v tlačovej správe. Mimoriadne silný dopyt evidujú cestovné kancelárie po diaľkových destináciách.
Dovolenkujeme vyše 8 dní
„Obľúbené však naďalej ostávajú aj klasické destinácie, ako sú Kanárske ostrovy či Egypt. Ceny pobytov sa vyvíjajú stabilne,“ píše sa v tlačovej správe. Priemerná cena na takúto zimnú dovolenku sa pohybuje okolo 1482 eur, s priemernou dĺžkou pobytu 8,1 dňa.
„V porovnaní s minulým rokom momentálne na Slovensku zaznamenávame až tretinový nárast počtu hostí v zimnej sezóne 2025/2026,“ približuje Mariana Metwaly Veiglová z TUI ReiseCenter Slovensko. Zvlášť obľúbené sú destinácie ako Maldivy, Thajsko či Maurícius.
Mimoriadne populárna je však aj Dominikánska republika, Mexiko, Tanzánia, Spojené Arabské Emiráty, Seychely a Egypt. Medzi týmito vzdialenými a exotickými destináciami sa však ocitlo aj Španielsko, ako európska alternatíva.
