Zmena je za rohom: Oteplí sa, so zimou sa o chvíľu rozlúčime. Predpoveď ale nepoteší každého

Počasie na Slovensku bude v najbližších dvoch dňoch prechádzať postupnou zmenou. Kým dnešný deň ešte ovplyvňuje doznievajúci vplyv tlakovej výše, od západu sa už začína presadzovať rozsiahla tlaková níž, ktorá prinesie vlhší vzduch, zrážky a výraznejšie regionálne rozdiely.
Podľa portálu iMeteo sa stred tlakovej výše, ktorý sa nachádzal nad Ukrajinou, presúva ďalej na východ. Súčasne začína do strednej Európy od západu zasahovať okraj rozsiahlej tlakovej níže, čo sa postupne prejaví aj na počasí na Slovensku.
Dnešok prinesie len slabé zrážky, teploty zostanú mierne zimné
Utorok prinesie prevažne oblačné až zamračené počasie. Ojedinele sa môže prechodne objaviť aj zmenšená oblačnosť, najmä v severnejších oblastiach. V ranných hodinách sa miestami môže vyskytnúť hmla, ktorá sa postupne rozplynie. Zrážky budú mať počas dňa len slabý a lokálny charakter.
Na viacerých miestach sa môže objaviť slabé sneženie alebo dážď so snehom, v nižších polohách, najmä na západe Slovenska, sa sem-tam môže vyskytnúť aj slabý dážď. Celkový úhrn zrážok by nemal presiahnuť 3 mm, vo vyšších polohách môže napadnúť do 3 cm snehu.
Najvyššie denné teploty sa dnes budú pohybovať približne od 1 do 6 °C. V niektorých uzavretých dolinách môže zostať chladnejšie. Vo vysokohorských oblastiach sa očakáva teplota vo výške 1500 metrov nad morom okolo -5 °C, čo znamená pokračovanie zimných podmienok. Vietor bude fúkať prevažne juhovýchodným až južným smerom s rýchlosťou 2 až 7 m/s. Na západe Slovenska môže kde-tu zosilnieť – až okolo 9 m/s, pričom v nárazoch môže dosahovať rýchlosť približne 14 m/s, teda do 50 km/h.
Streda prinesie zlom, počasie ovládne tlaková níž
Počas noci na stredu sa začne výraznejšie presadzovať vplyv rozsiahlej tlakovej níže so stredom nad východným Atlantikom a Britskými ostrovmi. Po jej prednej strane sa do našej oblasti začne dostávať teplejší a zároveň vlhký vzduch od juhozápadu, čo zmení charakter počasia na väčšine územia. Streda bude prevažne oblačná až zamračená. Len na severe Slovenska sa môže ojedinele prechodne objaviť menej oblačnosti. Miestami sa môže vyskytovať hmla, najmä v ranných hodinách.
Zrážky sa počas noci vyskytnú len sem-tam, no počas dňa sa rozšíria na mnohé časti Slovenska. V nižších polohách sa očakáva najmä dážď alebo dážď so snehom. Od vyšších polôh, najmä na strednom a východnom Slovensku, sa bude postupne meniť na sneženie, pričom sneh sa môže ojedinele objaviť aj v nižších oblastiach. Vzhľadom na teploty pohybujúce sa okolo bodu mrazu existuje miestami riziko tvorby poľadovice, čo môže zhoršiť situáciu na cestách najmä ráno a večer.
Najnižšia nočná teplota by mala klesnúť na hodnoty od 2 do -3 °C, v chladnejších údoliach môže ojedinele dosiahnuť až -5 °C. Denné maximá sa však budú výrazne líšiť podľa regiónov. Na väčšine územia Slovenska sa očakávajú teploty od 0 do 5 °C. Na západe krajiny a miestami aj v Žilinskom kraji však môže byť citeľne teplejšie, pričom maximálne teploty môžu vystúpiť až na 5 až 10 °C.
Nahlásiť chybu v článku