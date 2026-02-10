Zmena je za rohom: Oteplí sa, so zimou sa o chvíľu rozlúčime. Predpoveď ale nepoteší každého

Foto: TASR/Daniel Stehlík

Nina Malovcová
Dočkali sme sa, Slovensko čaká výrazné oteplenie.

Počasie na Slovensku bude v najbližších dvoch dňoch prechádzať postupnou zmenou. Kým dnešný deň ešte ovplyvňuje doznievajúci vplyv tlakovej výše, od západu sa už začína presadzovať rozsiahla tlaková níž, ktorá prinesie vlhší vzduch, zrážky a výraznejšie regionálne rozdiely.

Podľa portálu iMeteo sa stred tlakovej výše, ktorý sa nachádzal nad Ukrajinou, presúva ďalej na východ. Súčasne začína do strednej Európy od západu zasahovať okraj rozsiahlej tlakovej níže, čo sa postupne prejaví aj na počasí na Slovensku.

Dnešok prinesie len slabé zrážky, teploty zostanú mierne zimné

Utorok prinesie prevažne oblačné až zamračené počasie. Ojedinele sa môže prechodne objaviť aj zmenšená oblačnosť, najmä v severnejších oblastiach. V ranných hodinách sa miestami môže vyskytnúť hmla, ktorá sa postupne rozplynie. Zrážky budú mať počas dňa len slabý a lokálny charakter.

Na viacerých miestach sa môže objaviť slabé sneženie alebo dážď so snehom, v nižších polohách, najmä na západe Slovenska, sa sem-tam môže vyskytnúť aj slabý dážď. Celkový úhrn zrážok by nemal presiahnuť 3 mm, vo vyšších polohách môže napadnúť do 3 cm snehu.

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Najvyššie denné teploty sa dnes budú pohybovať približne od 1 do 6 °C. V niektorých uzavretých dolinách môže zostať chladnejšie. Vo vysokohorských oblastiach sa očakáva teplota vo výške 1500 metrov nad morom okolo -5 °C, čo znamená pokračovanie zimných podmienok. Vietor bude fúkať prevažne juhovýchodným až južným smerom s rýchlosťou 2 až 7 m/s. Na západe Slovenska môže kde-tu zosilnieť – až okolo 9 m/s, pričom v nárazoch môže dosahovať rýchlosť približne 14 m/s, teda do 50 km/h.

Streda prinesie zlom, počasie ovládne tlaková níž

Počas noci na stredu sa začne výraznejšie presadzovať vplyv rozsiahlej tlakovej níže so stredom nad východným Atlantikom a Britskými ostrovmi. Po jej prednej strane sa do našej oblasti začne dostávať teplejší a zároveň vlhký vzduch od juhozápadu, čo zmení charakter počasia na väčšine územia. Streda bude prevažne oblačná až zamračená. Len na severe Slovenska sa môže ojedinele prechodne objaviť menej oblačnosti. Miestami sa môže vyskytovať hmla, najmä v ranných hodinách.

Zrážky sa počas noci vyskytnú len sem-tam, no počas dňa sa rozšíria na mnohé časti Slovenska. V nižších polohách sa očakáva najmä dážď alebo dážď so snehom. Od vyšších polôh, najmä na strednom a východnom Slovensku, sa bude postupne meniť na sneženie, pričom sneh sa môže ojedinele objaviť aj v nižších oblastiach. Vzhľadom na teploty pohybujúce sa okolo bodu mrazu existuje miestami riziko tvorby poľadovice, čo môže zhoršiť situáciu na cestách najmä ráno a večer.

Najnižšia nočná teplota by mala klesnúť na hodnoty od 2 do -3 °C, v chladnejších údoliach môže ojedinele dosiahnuť až -5 °C. Denné maximá sa však budú výrazne líšiť podľa regiónov. Na väčšine územia Slovenska sa očakávajú teploty od 0 do 5 °C. Na západe krajiny a miestami aj v Žilinskom kraji však môže byť citeľne teplejšie, pričom maximálne teploty môžu vystúpiť až na 5 až 10 °C.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Na nože
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Jeffrey Epstein
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac