Je to ako vystrihnuté z hororu: Vedci našli na dne oceánu bizarné „zlaté vajce“, netušia, čo by to mohlo byť

Napriek desaťročiam prieskumov sa v oceánskych hlbinách stále nachádza množstvo živočíchov a miest, ktoré vedci doteraz nevideli. Dôkazom je bizarný nález, z ktorého majú odborníci zimomriavky. „Zlaté vajce“ podľa nich vyzerá ako vystrihnuté z hororového filmu.

Výskumníci, ktorí skúmajú oceán pri pobreží Aljašky, nedávno narazili pri pilotovaní diaľkovo ovládaného vozidla (ROV) na mätúci nález. V rámci expedície Seascape Alaska 5 našli na morskom dne záhadnú zlatú guľu a nikto si nebol celkom istý, čo to je, píše web IFL Science.

Cesty tisícky metrov pod povrchom priniesli rôzne podivné nálezy, od strašidelných ciest zo žltých tehál až po bizarné živočíchy z Mariánskej priekopy. Hovorí sa, že o povrchu Mesiaca toho vieme viac ako o hlbinách mora, a keď vedci zakopávajú o tajomné zlaté vajcia, naozaj to tak pôsobí.

Lesklý predmet bol spozorovaný v hĺbke 3,1 kilometra a bol ukotvený na skalnatom povrchu. Najzaujímavejšie zo všetkého bolo, že záhadný objekt mal v sebe dieru, čo inšpirovalo jedného z výskumníkov, aby počas živého vysielania povedal: „Niečo sa pokúsilo dostať dovnútra… alebo dostať von,“ uvádza Miami Herald.

This golden orb, likely an egg casing, struck an imaginative chord for many watching yesterday.

