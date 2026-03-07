Zlatá éra 80. rokov: Pripomeňte si hviezdy, ktoré zdobili steny každej izby. Spoznáte ich všetky?

Osemdesiate roky boli obdobím, ktoré sa do dejín popkultúry zapísali veľkými písmenami. Boli to časy výraznej módy, nezabudnuteľnej hudby, kultových filmov a televíznych hviezd, ktoré dodnes pozná celý svet. Práve v tomto období sa zrodili legendy, ktoré definovali generáciu – od popových ikon až po hollywoodskych hercov, ktorí sa stali symbolmi.
Internetový portál Bored Panda zaplavili fotografie známych osobností a celebrít, ktoré vládli v 80. rokoch. Toto desaťročie nebolo len o neónových farbách a extravagantných účesoch, ale aj o osobnostiach, ktoré zmenili popkultúru a stali sa ikonami. Spoznáte slávne tváre, ktoré kedysi zapĺňali koncertné haly, kiná aj titulky magazínov? Nalaďte sa na nostalgickú atmosféru a pripomeňte si niekoľko slávnych osobností, ktoré patrili medzi najväčšie hviezdy tejto éry.
Michael Jackson
Americký spevák Michael Jackson prezývaný „kráľ popu“ sa preslávil albumom Thriller a legendárnym tancom moonwalk, ktorý sa stal symbolom popovej hudby. Patril medzi najväčšie hudobné hviezdy 80. rokov.
