USA má byť SŠA: Jazykovedkyne reagujú na Machalove nápady, povedali, ktorý výraz treba používať

Nina Malovcová
Machala chce meniť jazyk v STVR a zaviesť pokuty za chyby, odborníci reagujú jasne.

Podpredseda Rady STVR Lukáš Machala rozvíril diskusiu o slovenčine v médiách. Na zasadnutí rady ostro kritizoval úroveň jazyka v spravodajstve a navrhol, aby redaktori niesli za chyby aj finančnú zodpovednosť. Jeho výroky vyvolali reakciu odborníkov, ktorí upozorňujú, že niektoré jeho návrhy sú v rozpore s jazykovou praxou.

Na jeho slová reagoval na Facebooku Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, ktorý zdôraznil, že v slovenčine je používanie skratky USA ustálené a všeobecne zrozumiteľné. Ide o štandardnú iniciálovú skratku, ktorá sa číta ako „ú es á“ a funguje podobne ako skratky NATO, UNESCO či WHO.

Pokuty za chyby aj kritika výrazov

Lukáš Machala vyhlásil, že verejnoprávne vysielanie musí pracovať s bezchybnou slovenčinou. Pripomenul, že v minulosti boli jazykové chyby v televízii sankcionované a naznačil, že podobný systém by sa mohol vrátiť.

Okrem pravopisu sa zameral aj na konkrétne výrazy. Kritizoval používanie ukrajinských názvov miest, no výraznú pozornosť vzbudil najmä jeho postoj k skratke USA. Podľa neho by sa mala používať skratka SŠA, teda Spojené štáty americké. Táto podoba však nie je v slovenskom jazykovom prostredí bežná a väčšina publika ju nepozná.

Jazykovedci majú jasno

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV reagoval jednoznačne. Odborníci pripomenuli, že skratka USA je v slovenčine dlhodobo ustálená, zdomácnená a pre verejnosť zrozumiteľná.

Zároveň poukázali na to, že rovnaký princíp sa používa aj pri ďalších medzinárodných skratkách. Ich nahrádzanie neštandardnými formami by podľa nich mohlo viesť skôr k zmätku než k zlepšeniu jazykovej kultúry.

