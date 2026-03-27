USA má byť SŠA: Jazykovedkyne reagujú na Machalove nápady, povedali, ktorý výraz treba používať

Podpredseda Rady STVR Lukáš Machala rozvíril diskusiu o slovenčine v médiách. Na zasadnutí rady ostro kritizoval úroveň jazyka v spravodajstve a navrhol, aby redaktori niesli za chyby aj finančnú zodpovednosť. Jeho výroky vyvolali reakciu odborníkov, ktorí upozorňujú, že niektoré jeho návrhy sú v rozpore s jazykovou praxou.
Na jeho slová reagoval na Facebooku Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, ktorý zdôraznil, že v slovenčine je používanie skratky USA ustálené a všeobecne zrozumiteľné. Ide o štandardnú iniciálovú skratku, ktorá sa číta ako „ú es á“ a funguje podobne ako skratky NATO, UNESCO či WHO.
Pokuty za chyby aj kritika výrazov
Lukáš Machala vyhlásil, že verejnoprávne vysielanie musí pracovať s bezchybnou slovenčinou. Pripomenul, že v minulosti boli jazykové chyby v televízii sankcionované a naznačil, že podobný systém by sa mohol vrátiť.
Okrem pravopisu sa zameral aj na konkrétne výrazy. Kritizoval používanie ukrajinských názvov miest, no výraznú pozornosť vzbudil najmä jeho postoj k skratke USA. Podľa neho by sa mala používať skratka SŠA, teda Spojené štáty americké. Táto podoba však nie je v slovenskom jazykovom prostredí bežná a väčšina publika ju nepozná.
Jazykovedci majú jasno
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV reagoval jednoznačne. Odborníci pripomenuli, že skratka USA je v slovenčine dlhodobo ustálená, zdomácnená a pre verejnosť zrozumiteľná.
Zároveň poukázali na to, že rovnaký princíp sa používa aj pri ďalších medzinárodných skratkách. Ich nahrádzanie neštandardnými formami by podľa nich mohlo viesť skôr k zmätku než k zlepšeniu jazykovej kultúry.
