Životná noc slovenského hokejistu v NHL: Nemec strelil svoj prvý hetrik a prepísal históriu svojho klubu

Slovenský hokejista Šimon Nemec strelil premiérový hetrik v zámorskej NHL a rozhodol o víťazstve New Jersey na ľade Chicaga 4:3 po predĺžení. Dvadsaťjedenročný obranca sa zaskvel vo štvrtkovom zápase, keď najprv vyrovnal svojím druhým zásahom v sezóne na 1:1, necelé štyri minúty pred koncom riadneho hracieho času zariadil predĺženie (3:3) a v jeho štvrtej minúte rozhodol o triumfe Devils.
Nemec doteraz nikdy nestrelil viac ako jeden gól v zápase NHL. Po štvrtku má v prebiehajúcej sezóne bilanciu 17 duelov, v ktorých zaznamenal štyri presné zásahy a osem asistencií. Proti Chicagu odohral 26:20 minút a okrem hetriku si do štatistík pripísal aj štyri plusové body, päť striel na bránku a jednu zablokovanú strelu. V stretnutí ho vyhlásili za najlepšieho hráča. Nemec sa stal zároveň len tretím obrancom v histórii Devils, ktorý strelil hetrik.
Rozhodol v predĺžení
Prvý gól strelil pätnásť sekúnd pred koncom druhej tretiny, keď odpovedal na zásah Connora Bedarda z úvodného dejstva a vyrovnal na 1:1. New Jersey získalo puk vo svojom pásme, Nemec ho prihral do stredného Nicovi Hischierovi, ten ho potiahol do útočného a vrátil späť na hokejku slovenského reprezentanta.Pred Nemcom sa otvoril priestor, medzi kruhmi si puk prehodil na bekhend a Spencera Knighta prekonal strelou k ľavej žrdi.
Pri druhom sa presadil po rýchlom brejku a krížnej prihrávke na ľavú stranu bránkoviska od Noesena a v predĺžení zužitkoval presný pas od brankára Jacoba Markströma na modrú čiaru a z ľavého kruhu trafil ponad Knightovu lapačku.
Nahlásiť chybu v článku