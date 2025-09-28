Živnostníci budú oslobodení od transakčnej dane, sľubuje Danko. Pustil sa do prezidenta Pellegrinho

Už teraz je jasné, že mnohí Slováci si následkom ďalšej konsolidácie siahnu do vrecka opäť o niečo hlbšie. Andrej Danko sa však v diskusnej relácii vyjadril, že živnostníci už viac transakčnú daň platiť nebudú.
Ako informujú TV Noviny, šéf národniarov v diskusnej relácii Na telo vyhlásil, že od prvého januára budúceho roka živnostníci viac transakčnú daň platiť nebudú. Zároveň sa ostro pustil do prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý podľa neho pre ľudí nikdy nič neurobil. Vyjadril sa o ňom ako o majstrovi sveta v manipulácii a PR.
Prezidentský palác by mal šetriť
Dodal, že zneužíva situáciu a stavia sa na stranu opozície. Myslí si, že vila, ktorú kúpil minister vnútra, bude práve pre prezidenta. Verí, že prezidentský palác by mal šetriť viac. Popiera tiež tvrdenia, že ministerka Martina Šimkovičová letela do USA za 16 000 eur za štátne peniaze.
Gröhling si zas neodpustil kritiku na adresu koalície, ale aj opozičného hnutia KDH a Slovensko. KDH vraj skočilo na lep Ficovi a malo by sa hanbiť.
Nahlásiť chybu v článku