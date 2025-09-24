Ministerka Šimkovičová vysvetlila, prečo sa kupovali letenky za 16 000 eur: Toto je dôvod, prečo nevyužila vládny špeciál

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) sa chcela pridať k oficiálnej delegácii prezidenta SR Petra Pellegriniho počas pracovnej cesty do USA a využiť spoločný vládny špeciál. Pre TASR to uviedla riaditeľka odboru komunikácie Ministerstva kultúry (MK) SR Petra Demková. Rezortu však oznámili, že vládny špeciál je plne obsadený. Objednávka leteniek bola v sume 16 000 eur, no ich konečná výška je podľa Demkovej 12 940 eur.
Vládny špeciál vraj bol plne obsadený
„K možnosti prepravy ministerky vládnym špeciálom bolo ministerstvu oznámené, že v súvislosti s plánovanou zahraničnou cestou prezidenta SR do USA v dňoch 20. až 25. septembra 2025 je vládny špeciál (25 osôb) plne obsadený,“ uviedla pre TASR Demková s tým, že podľa informácií z prezidentskej kancelárie mal byť na palube minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD), delegácia prezidenta a médiá.
MK argumentuje, že ceny leteniek boli v čase konania Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN) v New Yorku objektívne vyššie vzhľadom na enormný dopyt. „Finálna cena jednej letenky, ktorá sa bude hradiť, je 6 470 eur. Ministerka kultúry a riaditeľka odboru komunikácie cestovali na tzv. flexibilné (stornovateľné) letenky s príplatkom približne 400 eur za kus, aby v prípade nepredvídaných zmien mohli operatívne reagovať bez rizika straty verejných financií,“ vysvetlila Demková.
Postupovalo sa podľa smerníc
Ďalšie dve letenky sa kupovali podľa Demkovej pre príslušníkov ochranky, ktorí nie sú zamestnanci MK. Hradiť ich preto bude rezort vnútra, respektíve úrad pre ochranu ústavných činiteľov. Celý postup bol podľa MK v súlade s internou smernicou, ktorú ešte v minulosti schválila vtedajšia ministerka kultúry Natália Milanová.
„Táto smernica jasne stanovuje, že pri preprave lietadlom majú nárok na biznis triedu ministerka, štátni tajomníci a generálny tajomník služobného úradu. Na základe rozhodnutia ministerky kultúry sa tento nárok môže vzťahovať aj na sprievodnú osobu. Treba zdôrazniť, že ministerka kultúry v drvivej väčšine prípadov cestuje iba s jednou osobou, čo je v porovnaní s inými rezortmi výrazne úspornejšie riešenie,“ doplnila Demková.
Fico záležitosť nechcel komentovať
Líder SNS Andrej Danko v utorok (23. 9.) apeloval na prezidenta, aby pri svojich zahraničných cestách neodmietal členov vlády na palube vládneho špeciálu. Zastal sa tak ministerky kultúry v súvislosti s kritikou týkajúcou sa drahých leteniek na cestu do USA. Šimkovičová sa v nedeľu (21. 9.) zúčastnila na festivale Slovak Heritage v New Jersey v USA. Pellegrini reagoval, že na palube špeciálu je vítaný každý minister, ktorý má oficiálny program počas zasadnutia VZ OSN. Vyzval Danka, aby vysvetlil, aký bol účel cesty ministerky kultúry, keďže v New Yorku a na zasadnutí OSN nie je.
Po stredajšom výjazdovom rokovaní vlády dostal na tému Šimkovičovej cesty otázku predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Záležitosť však nechcel komentovať. „Každý minister má schválený plán zahraničných ciest a má na to schválené finančné prostriedky,“ povedal. Odmietol reagovať i na vyjadrenia, ktoré v súvislosti s uvedenou cestou vyslovil prezident Pellegrini. „Ak majú pán prezident s pani ministerkou nejaký spor, nech si ho vyriešia,“ povedal.
