Zisti, kto to je: 90 % Slovákov nespozná tváre, ktoré sú notoricky známe

Ilustračná foto: Facebook.com (Zuzana Čaputová)

Michaela Olexová
Trúfate si odhaliť, ktoré známe mená sa skrývajú na fotografiách z detstva a mladosti len na základe jedného pohľadu?

Myslíte si, že spoznáte slovenských či svetových politikov, najznámejších hercov alebo kultúrne legendy z našich končín?

Možno sa vám zdá, že tvár slovenského prezidenta spozná každý. Ale čo ak vám povieme, že v našom kvíze až 9 z 10 Slovákov neuhádne, že na fotografii je mladý Peter Pellegrini?

Fotografie sú síce plné známych tvárí, má to ale drobný háčik – všetky snímky pochádzajú z obdobia, keď títo ľudia ešte neboli slávni, boli deťmi či tínedžermi, alebo vyzerali úplne inak, než ich poznáme dnes. Koľko bodov sa podarí získať vám?

