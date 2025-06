Získať predčasný dôchodok bude opäť náročnejšie. Od júla sa menia pravidlá, komu žiadosť zamietnu?

Získanie všetkých typov dôchodkov je spojené so splnením podmienok nároku. V niektorých prípadoch ide o zdravotný stav, v iných o rodinný, no pri starobných dôchodkoch rozhoduje najmä vek a odpracované roky. Pri tých predčasných sa však kladie dôraz aj na jednu dôležitú sumu.

Ako informuje portál peniaze.sk, od 1. júla 2025 sa mení výška životného minima, ktorá je kľúčovou aj pre výpočet predčasných dôchodkov. Musí vám totiž vyjsť konkrétna suma vypočítaná zo životného minima, aby ste mohli do predčasného dôchodku vôbec odísť. Samozrejme popritom musíte splniť aj ďalšie podmienky.

Od čoho to závisí

Na to, aby ste mohli odísť do predčasného dôchodku, potrebujete získať minimálne 15 rokov dôchodkového poistenia a musia vám chýbať najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku, poprípade musíte dosiahnuť počet rokov poistenia potrebný podľa novej metodiky, ktorá zohľadňuje váš ročník narodenia.

Zároveň však tieto podmienky pozerajú aj na sumu, ktorá vám vyjde ako suma vášho predčasného dôchodku. Tá musí byť vyššia ako 1,6-násobok životného minima, ktoré sa od júla 2025 stanovuje na 284,13 eura mesačne. Práve preto vám musí vyjsť suma aspoň 454,60 eura mesačne, aby sa vám oplatilo žiadať o predčasný dôchodok.

Ďalším dôležitým pravidlom je, že keď žiadate o predčasný dôchodok, nesmiete byť zamestnaní ani podnikať. Ak si budete neskôr chcieť ako poberatelia predčasného dôchodku zarobiť, budete sa môcť zamestnať na dohodu, no váš zárobok nebude môcť prekročiť 2 400 eur ročne.