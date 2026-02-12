Zima vracia úder: Vieme, kedy sa dočkáme ďalšieho sneženia. Teploty budú znovu pod nulou

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
Slovensko čaká výrazný teplotný skok, ktorý mnohých prekvapí.

Na Slovensku dnes vrcholí výrazné oteplenie, ktoré priniesol prílev teplého a vlhkého vzduchu od juhu až juhozápadu. Štvrtok tak prináša na polovicu februára nezvyčajne vysoké teploty, no zároveň aj zrážky a vietor. Už počas víkendu sa však počasie radikálne zmení.

Podľa informácií Slovenského hydrometeorologického ústavu a portálu iMeteo sa stred hlbokej a rozsiahlej tlakovej níže presúva z oblasti Beneluxu nad Nemecko a následne ďalej nad severovýchod Európy. Po jej prednej strane nad naše územie zosilnel prílev teplého vzduchu, ktorý spôsobuje teploty výrazne nad februárovým priemerom.

Štvrtok s dažďom, hmlou a teplotami do 14 °C

Dnešný deň prinesie prevažne oblačné až zamračené počasie, miestami bude aj hmlisto. Na mnohých miestach sa vyskytne mrholenie, dážď alebo prehánky, vo vyšších polohách nad približne 1400 m aj sneženie. Spočiatku sa môže výnimočne vyskytnúť aj poľadovica.

Najvyššia denná teplota dosiahne 3 °C až 8 °C, pričom lokálne, najmä na západe, vystúpi na 9 °C až 14 °C. Ide o hodnoty približne o 6 °C až 8 °C vyššie než je dlhodobý normál. Na horách vo výške 1500 m sa teploty budú pohybovať okolo 1 °C. Fúkať bude prevažne južný vietor s rýchlosťou 3 až 9 m/s, v nárazoch môže ojedinele dosiahnuť približne 15 m/s. Denný úhrn zrážok môže dosiahnuť do 5 mm, vo vysokých horských polohách môže napadnúť do 5 cm snehu.

Piatok bude ešte nadpriemerný, sobota prechodná

V piatok bude naďalej oblačno až zamračené, v noci na mnohých miestach s výskytom dažďa, cez deň už len ojedinele, najmä na severe a východe. Vo vyšších polohách sa bude vyskytovať sneženie. Najvyššia denná teplota dosiahne 4 °C až 9 °C, v južnej polovici západného Slovenska a miestami v Banskobystrickom kraji opäť 9 °C až 14 °C.

Foto: TASR/Daniel Stehlík

V sobotu bude spočiatku polojasno až oblačno, postupne však od severozápadu pribudne oblačnosť v súvislosti so zvlneným studeným frontom. Sem-tam sa objaví slabý dážď alebo prehánky, vo vyšších, neskôr aj v stredných polohách sneženie. Denné maximá sa budú pohybovať na úrovni 3 °C až 8 °C, na západe a juhu miestami okolo 10 °C.

V nedeľu nás čaká prudké ochladenie a návrat zimy

V nedeľu sa situácia zásadne zmení. Za studeným frontom začne do našej oblasti prúdiť studený vzduch pôvodom z Arktídy. Očakáva sa oblačné až zamračené počasie, na mnohých miestach sneženie alebo dážď so snehom, spočiatku v nižších polohách aj dážď.

Miestami sa môžu tvoriť snehové jazyky. Najvyššia denná teplota klesne na -6 °C až -1 °C, na juhu miestami od -1 °C do 3 °C. Po krátkej epizóde výrazne nadpriemerného tepla sa tak počasie vráti k plnohodnotnej zime.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Na nože
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa
Zdravie
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa
Obchodné reťazce
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac