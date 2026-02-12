Zima vracia úder: Vieme, kedy sa dočkáme ďalšieho sneženia. Teploty budú znovu pod nulou

Na Slovensku dnes vrcholí výrazné oteplenie, ktoré priniesol prílev teplého a vlhkého vzduchu od juhu až juhozápadu. Štvrtok tak prináša na polovicu februára nezvyčajne vysoké teploty, no zároveň aj zrážky a vietor. Už počas víkendu sa však počasie radikálne zmení.
Podľa informácií Slovenského hydrometeorologického ústavu a portálu iMeteo sa stred hlbokej a rozsiahlej tlakovej níže presúva z oblasti Beneluxu nad Nemecko a následne ďalej nad severovýchod Európy. Po jej prednej strane nad naše územie zosilnel prílev teplého vzduchu, ktorý spôsobuje teploty výrazne nad februárovým priemerom.
Štvrtok s dažďom, hmlou a teplotami do 14 °C
Dnešný deň prinesie prevažne oblačné až zamračené počasie, miestami bude aj hmlisto. Na mnohých miestach sa vyskytne mrholenie, dážď alebo prehánky, vo vyšších polohách nad približne 1400 m aj sneženie. Spočiatku sa môže výnimočne vyskytnúť aj poľadovica.
Najvyššia denná teplota dosiahne 3 °C až 8 °C, pričom lokálne, najmä na západe, vystúpi na 9 °C až 14 °C. Ide o hodnoty približne o 6 °C až 8 °C vyššie než je dlhodobý normál. Na horách vo výške 1500 m sa teploty budú pohybovať okolo 1 °C. Fúkať bude prevažne južný vietor s rýchlosťou 3 až 9 m/s, v nárazoch môže ojedinele dosiahnuť približne 15 m/s. Denný úhrn zrážok môže dosiahnuť do 5 mm, vo vysokých horských polohách môže napadnúť do 5 cm snehu.
Piatok bude ešte nadpriemerný, sobota prechodná
V piatok bude naďalej oblačno až zamračené, v noci na mnohých miestach s výskytom dažďa, cez deň už len ojedinele, najmä na severe a východe. Vo vyšších polohách sa bude vyskytovať sneženie. Najvyššia denná teplota dosiahne 4 °C až 9 °C, v južnej polovici západného Slovenska a miestami v Banskobystrickom kraji opäť 9 °C až 14 °C.
V sobotu bude spočiatku polojasno až oblačno, postupne však od severozápadu pribudne oblačnosť v súvislosti so zvlneným studeným frontom. Sem-tam sa objaví slabý dážď alebo prehánky, vo vyšších, neskôr aj v stredných polohách sneženie. Denné maximá sa budú pohybovať na úrovni 3 °C až 8 °C, na západe a juhu miestami okolo 10 °C.
V nedeľu nás čaká prudké ochladenie a návrat zimy
V nedeľu sa situácia zásadne zmení. Za studeným frontom začne do našej oblasti prúdiť studený vzduch pôvodom z Arktídy. Očakáva sa oblačné až zamračené počasie, na mnohých miestach sneženie alebo dážď so snehom, spočiatku v nižších polohách aj dážď.
Miestami sa môžu tvoriť snehové jazyky. Najvyššia denná teplota klesne na -6 °C až -1 °C, na juhu miestami od -1 °C do 3 °C. Po krátkej epizóde výrazne nadpriemerného tepla sa tak počasie vráti k plnohodnotnej zime.
Nahlásiť chybu v článku