Zima udrela priskoro: Na Slovensku už mrzne, Tatry zasypal sneh. Teploty sú nízke, na babie leto zabudnite

Ilustračná foto: Needpix

Nina Malovcová
Slovensko má za sebou prvé riadne sneženie tejto sezóny.

Október sa na Slovensku začal poriadne nečakane. Včera snežilo na viacerých miestach, ráno sa obyvatelia severných regiónov zobudili do bieleho dňa a najmä Vysoké Tatry dostali prvú výraznú snehovú nádielku tejto sezóny. Zatiaľ čo mnohých turistov to potešilo, bežným obyvateľom prinieslo počasie skôr sychravú náladu a mrazivé rána.

Podľa portálu iMeteo a predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu za tým stojí prílev studeného vzduchu zo severovýchodu. Nad Európou sa rozprestiera mohutná tlaková výš a po jej okraji sa chladná masa dostáva až nad naše územie. Prvé októbrové dni tak pripomínajú skôr zimu než jeseň.

V Tatrách pribudli desiatky centimetrov snehu

Vo Vysokých Tatrách snežilo počas celej stredy a biele vločky neprestali padať ani počas noci. Na Lomnickom štíte sa vytvorila pätnásťcentimetrová pokrývka a pribudlo k nej ďalších desať centimetrov. Na poľskom Kasprovom vrchu namerali dokonca vyše dvadsať centimetrov.

Foto: TASR/Martin Medňanský

Sneh zasypal aj časť Nízkych Tatier, kde na Kráľovej holi pribudlo približne päť centimetrov. Hranica sneženia klesla na 800 až 1000 metrov nad morom, a tak zimu pocítili aj obyvatelia Spiša či Šariša.

Dnešok prinesie ďalší chladný deň

Vo štvrtok sa na mnohých miestach objavila hmla alebo nízka oblačnosť. Počas dňa očakávajú meteorológovia polooblačnú až oblačnú oblohu, pričom na severe a východe sa miestami prechodne zatiahne. Objaviť sa môžu prehánky alebo slabý dážď a na horách sneženie. Najvyššie denné teploty dnes dosiahnu 9 až 14 °C.

V severnejších oblastiach, ako sú Orava, Kysuce, Spiš či Liptov, sa ortuť teplomera udrží len medzi 5 a 9 °C. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo -2 °C. Severný vietor dosiahne 10 až 35 km/h, v nárazoch miestami až 55 km/h. Pocit chladu tak bude ešte výraznejší.

Piatok prinesie mrazy aj v údoliach

Ani piatok neprinesie oteplenie, práve naopak. Slovensko sa bude nachádzať medzi tlakovou výšou, ktorá zasahuje od východu, a tlakovou nížou nad Gréckom. To znamená, že studený severovýchodný prúd zostane nad naším územím. V noci a ráno sa opäť objaví hmla a teploty klesnú veľmi nízko.

Ilustračná foto: Unsplash

Najchladnejšie budú údolia, kde môže byť od mínus jedného do mínus šiestich stupňov. Inde sa nočné teploty budú pohybovať medzi plus štyrmi a mínus jedným. Denné maximá v piatok opäť neprekročia hranicu 14 °C. Na Kysuciach, Orave, Spiši a krajnom severovýchode sa ortuť zastaví len okolo siedmich stupňov. Vietor bude prevažne severný až severovýchodný, väčšinou so silou do 35 km/h, no v nárazoch sa môže ojedinele priblížiť k päťdesiatke.

Zima sa na Slovensku usadila skôr, než sme čakali

Začiatok októbra ukazuje, že jeseň môže mať aj poriadne chladnú tvár. Prvé sneženie v Tatrách a mrazy v údoliach potvrdzujú, že studený charakter počasia sa u nás zdrží dlhšie. Hoci sneženie v nižších polohách zatiaľ nepredstavuje väčšiu snehovú pokrývku, horské oblasti už ponúkajú atmosféru pravej zimy.

Milovníci hôr si tak prídu na svoje, zatiaľ čo bežní obyvatelia musia rátať s ďalšími dňami, ktoré prinesú sychravé počasie, nepríjemný vietor a pocit chladu, aký by sme na začiatku októbra čakali len ťažko.

