Zima končí, prichádza jar: Sneh sa bude topiť, narobí neplechu. Bude aj 15 stupňov

Ilustračná foto: Pxhere

Nina Malovcová
TASR
Najvýdatnejší dážď od začiatku roka vystrieda prudké oteplenie.

Slovensko dnes čaká výrazná zmena počasia, ktorá bude citeľná takmer vo všetkých regiónoch. Po nočných a ranných zrážkach, ktoré patrili k najintenzívnejším od začiatku roka, sa začne rýchlo otepľovať a rozdiel oproti včerajšku môže dosiahnuť až 10 °C.

Ako informuje portál iMeteo, cez naše územie bude postupovať frontálny systém v brázde nízkeho tlaku vzduchu. Ten prinesie doznievajúci dážď, miestami prehánky a zároveň výrazný prílev teplejšieho vzduchu.

Dopoludnia ešte dážď, popoludní teplotný skok

Ranné hodiny budú na viacerých miestach ešte sprevádzané dažďom alebo prehánkami, vo vyšších polohách sa môže vyskytnúť aj sneženie. Oteplenie spôsobí rýchle topenie snehu najmä v nižších a stredných polohách. Obloha zostane prevažne oblačná až zamračená, miestami sa môže vytvoriť hmla.

Postupne, najmä na západe krajiny, dôjde k zmenšovaniu oblačnosti a objavia sa kratšie slnečné intervaly. Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od 5 °C do 10 °C. Na západe Slovenska a v časti stredného Slovenska vystúpi väčšinou na 10 °C až 14 °C. V najteplejších lokalitách môže teplota dosiahnuť až 15 °C, čo je na koniec februára nezvyčajne vysoká hodnota.

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Na horách vo výške približne 1 500 metrov sa teplota bude držať okolo 0 °C. Vietor bude väčšinou slabý, no na západe a v oblasti Hontu sa očakáva západný až severozápadný vietor s rýchlosťou 3 až 9 m/s, v nárazoch ojedinele okolo 14 m/s. Na horách sa očakáva prudký až búrlivý vietor.

V okrese Čadca hrozí v pondelok povodeň z topiaceho sa snehu a dažďa. Platí tam hydrologická výstraha prvého stupňa. Vydal ju Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý o tom informoval na svojom webe.

„Vzhľadom na existujúce snehové zásoby v povodiach, oteplenie a pretrvávajúci dážď je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,“ uviedol SHMÚ. Dodal, že vývoj hydrologickej situácie bude priebežne aktualizovaný.

V utorok príde studený front, teplo sa však úplne neskončí

Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu postúpi v utorok cez Pobaltie a našu oblasť ďalej na juhovýchod studený front spojený s tlakovou nížou nad Bieloruskom a západným Ruskom. Za ním sa od juhu rozšíri do strednej Európy výbežok vyššieho tlaku vzduchu.

Počasie bude premenlivé, na severe prevažne s veľkou oblačnosťou. Na viacerých miestach sa objaví dážď alebo prehánky, vo vyšších polohách, na severe a východe prechodne aj v stredných polohách sneženie. Najvyššia denná teplota vystúpi na 8 °C až 13 °C, v severnej polovici krajiny na 3 °C až 8 °C.

Nočná teplota klesne na 6 °C až 1 °C, v údoliach stredného Slovenska a na Spiši môže dosiahnuť okolo -1 °C. Západný až severozápadný vietor dosiahne rýchlosť 3 až 9 m/s, v nárazoch ojedinele okolo 14 m/s, teda približne 50 km/h. Na horách sa opäť očakáva prudký až búrlivý vietor, ktorý môže výrazne zhoršiť podmienky na hrebeňoch.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Slováci a Česi v zahraničí
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Jeffrey Epstein
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Na nože
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Zdravie
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac