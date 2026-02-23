Zima končí, prichádza jar: Sneh sa bude topiť, narobí neplechu. Bude aj 15 stupňov

Slovensko dnes čaká výrazná zmena počasia, ktorá bude citeľná takmer vo všetkých regiónoch. Po nočných a ranných zrážkach, ktoré patrili k najintenzívnejším od začiatku roka, sa začne rýchlo otepľovať a rozdiel oproti včerajšku môže dosiahnuť až 10 °C.
Ako informuje portál iMeteo, cez naše územie bude postupovať frontálny systém v brázde nízkeho tlaku vzduchu. Ten prinesie doznievajúci dážď, miestami prehánky a zároveň výrazný prílev teplejšieho vzduchu.
Dopoludnia ešte dážď, popoludní teplotný skok
Ranné hodiny budú na viacerých miestach ešte sprevádzané dažďom alebo prehánkami, vo vyšších polohách sa môže vyskytnúť aj sneženie. Oteplenie spôsobí rýchle topenie snehu najmä v nižších a stredných polohách. Obloha zostane prevažne oblačná až zamračená, miestami sa môže vytvoriť hmla.
Postupne, najmä na západe krajiny, dôjde k zmenšovaniu oblačnosti a objavia sa kratšie slnečné intervaly. Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od 5 °C do 10 °C. Na západe Slovenska a v časti stredného Slovenska vystúpi väčšinou na 10 °C až 14 °C. V najteplejších lokalitách môže teplota dosiahnuť až 15 °C, čo je na koniec februára nezvyčajne vysoká hodnota.
Na horách vo výške približne 1 500 metrov sa teplota bude držať okolo 0 °C. Vietor bude väčšinou slabý, no na západe a v oblasti Hontu sa očakáva západný až severozápadný vietor s rýchlosťou 3 až 9 m/s, v nárazoch ojedinele okolo 14 m/s. Na horách sa očakáva prudký až búrlivý vietor.
V okrese Čadca hrozí v pondelok povodeň z topiaceho sa snehu a dažďa. Platí tam hydrologická výstraha prvého stupňa. Vydal ju Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý o tom informoval na svojom webe.
„Vzhľadom na existujúce snehové zásoby v povodiach, oteplenie a pretrvávajúci dážď je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,“ uviedol SHMÚ. Dodal, že vývoj hydrologickej situácie bude priebežne aktualizovaný.
V utorok príde studený front, teplo sa však úplne neskončí
Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu postúpi v utorok cez Pobaltie a našu oblasť ďalej na juhovýchod studený front spojený s tlakovou nížou nad Bieloruskom a západným Ruskom. Za ním sa od juhu rozšíri do strednej Európy výbežok vyššieho tlaku vzduchu.
Počasie bude premenlivé, na severe prevažne s veľkou oblačnosťou. Na viacerých miestach sa objaví dážď alebo prehánky, vo vyšších polohách, na severe a východe prechodne aj v stredných polohách sneženie. Najvyššia denná teplota vystúpi na 8 °C až 13 °C, v severnej polovici krajiny na 3 °C až 8 °C.
Nočná teplota klesne na 6 °C až 1 °C, v údoliach stredného Slovenska a na Spiši môže dosiahnuť okolo -1 °C. Západný až severozápadný vietor dosiahne rýchlosť 3 až 9 m/s, v nárazoch ojedinele okolo 14 m/s, teda približne 50 km/h. Na horách sa opäť očakáva prudký až búrlivý vietor, ktorý môže výrazne zhoršiť podmienky na hrebeňoch.
Nahlásiť chybu v článku