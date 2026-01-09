Žilinka pokračuje v politickej búrke: Podá 32 žalôb na ministerstvo, dôvodom je záchrankový tender

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) nevyhovel protestom generálneho prokurátora Maroša Žilinku vo veci záchrankového tendra. Pretože nedošlo k odstráneniu zásadného poškodenia zákonnosti ministrom zdravotníctva, Žilinka vo veciach podá správne žaloby na Správny súd v Bratislave. Generálny prokurátor o tom informoval na sociálnej sieti.
„Minister zdravotníctva SR dňa 5. januára 2026 nevyhovel protestom, ktoré som podal proti rozhodnutiam Ministerstva zdravotníctva SR z 8. októbra 2025, ktorými boli zastavené konania vo veci žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby. (…) V konaní o protestoch neodstránil zásadné porušenia zákona, majúce charakter reťazenia nezákonnosti, ktorými Ministerstvo zdravotníctva SR zasiahlo v neprospech práv účastníkov administratívneho konania, preto vo veciach podám správne žaloby (32),“ ozrejmil Žilinka.
Tender zrušený, otázky zostávajú
Výberové konanie na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby vyhlásilo Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby SR v máji 2025. Tender pre netransparentnosť kritizovala opozícia i časť koalície. Operačné stredisko ho v auguste zrušilo.
Žilinka v novembri informoval, že rezort postupoval v konaní o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby v rozpore so zákonmi. Zároveň podal protesty prokurátora.
Šaško trvá na tom, že ministerstvo postupovalo správne. Zrušenie tendra je podľa jeho slov rezort pripravený obhájiť aj na súde. V koncoročnom rozhovore pre TASR zároveň zdôraznil, že zrušením tendra nevznikla štátu žiadna finančná škoda a cieľom ministerstva bolo chrániť verejný záujem.
