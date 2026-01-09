O koľko eur prídete po novom na výplate? Sociálna poisťovňa zverejnila kalkulačku, výsledok vás nepoteší

Sociálna poisťovňa reaguje na zmeny v systéme odvodov platné od 1. januára 2026 sprístupnením nových online kalkulačiek, ktoré majú samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) aj dobrovoľne poisteným osobám uľahčiť orientáciu v tom, koľko budú po novom mesačne odvádzať.
Nástroje sú dostupné na webovej stránke poisťovne a slúžia na informatívny výpočet poistného podľa aktualizovaných pravidiel, ktoré vychádzajú zo zmenených minimálnych a maximálnych vymeriavacích základov. V prípade živnostníkov a iných SZČO kalkulačka pracuje s reálnymi údajmi o podnikaní.
Používateľ do nej zadá svoj príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, čiastkový základ dane a sumy už zaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie, nemocenské a dôchodkové poistenie, ako aj príspevky do rezervného fondu solidarity.
Na základe týchto údajov nástroj vypočíta vymeriavací základ a následne aj konkrétne sumy poistného na nemocenské, starobné a invalidné poistenie vrátane príspevku do rezervného fondu.
Výsledkom je prehľadná informácia o celkovej mesačnej sume, ktorú bude SZČO od januára 2026 odvádzať Sociálnej poisťovni. Podobný princíp platí aj pre dobrovoľne poistené osoby, ktoré si v kalkulačke najskôr zvolia typ dobrovoľného poistenia.
Po zadaní vymeriavacieho základu systém automaticky dopočíta jednotlivé druhy poistného aj ich celkový súčet. Aj v tomto prípade ide o orientačný výpočet, ktorý má poistencom pomôcť lepšie plánovať svoje finančné záväzky voči Sociálnej poisťovni.
Väčšina SZČO zaplatí viac
Zverejnenie nových kalkulačiek prichádza v čase, keď sa mení výška minimálneho aj maximálneho vymeriavacieho základu, od ktorých sa odvody odvíjajú. Tieto hranice sa každoročne upravujú podľa vývoja priemernej mzdy v hospodárstve.
To znamená, že s rastom miezd rastú aj odvody. Od 1. januára 2026 sa preto zvyšuje minimálny vymeriavací základ, z ktorého sa počítajú povinné odvody SZČO, a zároveň sa posúva aj maximálny strop, nad ktorý sa poistné už neplatí.
V praxi to znamená, že väčšina živnostníkov zaplatí na sociálnom poistení viac než doteraz, keďže vyšší základ automaticky zvyšuje mesačné poistné. Nárast odvodov sa bude líšiť podľa výšky príjmov, no pri minimálnych odvodoch pôjde o desiatky eur ročne, pri vyšších príjmoch môže byť rozdiel citeľnejší.
Pohoršia si aj zamestnanci
V roku 2026 sa zároveň zvýši odvod na verejné zdravotné poistenie za zamestnanca o jeden percentuálny bod zo 4 % na 5 %. Portál peniaze.sk vypočítal, že pri hrubej mzde 1 200 eur by čistý príjem bez konsolidačných opatrení dosahoval približne 936 eur, avšak po ich zavedení sa zníži na približne 926 eur. Ročne teda príde zamestnanec o približne 120 eur.
Zároveň sa uplatňuje nové progresívne zdaňovanie príjmov fyzických osôb. K existujúcim sadzbám 19 % a 25 % sa od roku 2026 pridajú nové pásma: 30 % pre časť základu dane presahujúcu 60 349,21 eura a 35 % pre príjmy nad 75 010,32 eura. Vyššia daň sa tak najviac dotkne ľudí s nadpriemerným príjmom.
Pri príjmoch z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti sa nové sadzby uplatnia len v prípade, že zdaniteľné príjmy presiahnu 100 000 eur, pričom do tejto hranice platí sadzba 15 %. Úpravy sa budú vzťahovať na príjmy zo zamestnania, z podnikania, prenájmu nehnuteľností, umeleckých diel a výkonov, ako aj na ostatné príjmy.
