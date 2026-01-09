O koľko eur prídete po novom na výplate? Sociálna poisťovňa zverejnila kalkulačku, výsledok vás nepoteší

Foto: TASR - Radovan Stoklasa/Unsplash

Martin Cucík
SITA
Konsolidácia sa dotkla ako živnostníkov, tak aj zamestnancov.

Sociálna poisťovňa reaguje na zmeny v systéme odvodov platné od 1. januára 2026 sprístupnením nových online kalkulačiek, ktoré majú samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) aj dobrovoľne poisteným osobám uľahčiť orientáciu v tom, koľko budú po novom mesačne odvádzať.

Nástroje sú dostupné na webovej stránke poisťovne a slúžia na informatívny výpočet poistného podľa aktualizovaných pravidiel, ktoré vychádzajú zo zmenených minimálnych a maximálnych vymeriavacích základov. V prípade živnostníkov a iných SZČO kalkulačka pracuje s reálnymi údajmi o podnikaní.

Používateľ do nej zadá svoj príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, čiastkový základ dane a sumy už zaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie, nemocenské a dôchodkové poistenie, ako aj príspevky do rezervného fondu solidarity.

Na základe týchto údajov nástroj vypočíta vymeriavací základ a následne aj konkrétne sumy poistného na nemocenské, starobné a invalidné poistenie vrátane príspevku do rezervného fondu.

Ilustračná foto: TASR – Radovan Stoklasa

Výsledkom je prehľadná informácia o celkovej mesačnej sume, ktorú bude SZČO od januára 2026 odvádzať Sociálnej poisťovni. Podobný princíp platí aj pre dobrovoľne poistené osoby, ktoré si v kalkulačke najskôr zvolia typ dobrovoľného poistenia.

Po zadaní vymeriavacieho základu systém automaticky dopočíta jednotlivé druhy poistného aj ich celkový súčet. Aj v tomto prípade ide o orientačný výpočet, ktorý má poistencom pomôcť lepšie plánovať svoje finančné záväzky voči Sociálnej poisťovni.

Väčšina SZČO zaplatí viac

Zverejnenie nových kalkulačiek prichádza v čase, keď sa mení výška minimálneho aj maximálneho vymeriavacieho základu, od ktorých sa odvody odvíjajú. Tieto hranice sa každoročne upravujú podľa vývoja priemernej mzdy v hospodárstve.

To znamená, že s rastom miezd rastú aj odvody. Od 1. januára 2026 sa preto zvyšuje minimálny vymeriavací základ, z ktorého sa počítajú povinné odvody SZČO, a zároveň sa posúva aj maximálny strop, nad ktorý sa poistné už neplatí.

V praxi to znamená, že väčšina živnostníkov zaplatí na sociálnom poistení viac než doteraz, keďže vyšší základ automaticky zvyšuje mesačné poistné. Nárast odvodov sa bude líšiť podľa výšky príjmov, no pri minimálnych odvodoch pôjde o desiatky eur ročne, pri vyšších príjmoch môže byť rozdiel citeľnejší.

Pohoršia si aj zamestnanci

V roku 2026 sa zároveň zvýši odvod na verejné zdravotné poistenie za zamestnanca o jeden percentuálny bod zo 4 % na 5 %. Portál peniaze.sk vypočítal, že pri hrubej mzde 1 200 eur by čistý príjem bez konsolidačných opatrení dosahoval približne 936 eur, avšak po ich zavedení sa zníži na približne 926 eur. Ročne teda príde zamestnanec o približne 120 eur.

Zároveň sa uplatňuje nové progresívne zdaňovanie príjmov fyzických osôb. K existujúcim sadzbám 19 % a 25 % sa od roku 2026 pridajú nové pásma: 30 % pre časť základu dane presahujúcu 60 349,21 eura a 35 % pre príjmy nad 75 010,32 eura. Vyššia daň sa tak najviac dotkne ľudí s nadpriemerným príjmom.

Pri príjmoch z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti sa nové sadzby uplatnia len v prípade, že zdaniteľné príjmy presiahnu 100 000 eur, pričom do tejto hranice platí sadzba 15 %. Úpravy sa budú vzťahovať na príjmy zo zamestnania, z podnikania, prenájmu nehnuteľností, umeleckých diel a výkonov, ako aj na ostatné príjmy.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Skontrolujte si schránky: Vieme, kedy Slovákom príde energopomoc. Bude to skôr, než by ste možno…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Slováci a Česi v zahraničí
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a vrážd šteniatok
Marilyn Manson
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a vrážd šteniatok
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac