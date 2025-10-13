Žiaril nielen Separ. Speváčka Tina sa ako hrdá mama podelila o video Aničky z koncertu

Desaťročná dcéra rapera Separa a speváčky Tiny zažiarila po boku svojho otca na veľkom koncerte na Tehelnom poli. Spolu vytvorili moment, ktorý si budú fanúšikovia dlho pamätať.
Separ predviedol šou, akú slovenská scéna už dlho nevidela. Jeho koncert na Tehelnom poli sa uskutočnil 10. októbra 2025 a bol veľkolepým vyvrcholením úspešnej éry. No najdojemnejší moment prišiel, keď sa na pódiu objavila jeho desaťročná dcéra Anička. Ako uviedol denník Nový čas, Len pár dní po operácii ruky s titánovými drôtmi predviedla prirodzené vystúpenie bez známky trémy. Publikum ju privítalo obrovským potleskom a Separ neudržal slzy.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Koncert mal veľký úspech
Separov koncert na Tehelnom poli vyvolal obrovský ohlas. Fanúšikovia boli nadšení z veľkolepej produkcie, vizuálov aj z emócií, ktoré počas večera priniesol. Mnohí označili šou za jednu z najlepších, aké slovenský raper doteraz predviedol. Zvlášť veľkú pozornosť si však získalo vystúpenie jeho dcéry Aničky, ktoré dojalo nielen publikum, ale aj známe osobnosti. Sociálne siete zaplavili unesené komentáre. „Som rád, že som jej mohol hosťovať,“ napísal Separ s humorom a hrdosťou. Speváčka Emma Müllerová reagovala jednoducho, ale výstižne: „Anička, ideeeš!“
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Ďalší fanúšikovia ocenili Aničkin prirodzený prejav: „Bola som dojatá včera, som dojatá aj dnes.“ Ďalšia napísala: „Všetci si uvedomujeme, že má srdce a auru hviezdy, áno? Čo my sme sa v jej veku hanbili opýtať učiteľky, či môžeme ísť na WC a ona vystupuje na najväčšom pódiu a rapuje pred vyše 30 000 ľuďmi. Týmto aj ona prepísala históriu slovenského rapu.“ Jeden z komentárov zhrnul náladu večera stručne: „Brutálne, ako Separ žiari, keď Anička vychádza na „stage“. Ste úžasní.“
Nahlásiť chybu v článku