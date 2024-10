Žiadajú opakovanie volieb: Gruzínske opozičné strany neuznávajú výsledky, hovoria o ich falšovaní

Opozičné strany v Gruzínsku, ktoré neuznávajú výsledky parlamentných volieb z 26. októbra, žiadajú opakované voľby. Na zhromaždení, ktoré opozícia zvolala na pondelok večer do centra Tbilisi, to vyhlásil Giorgi Vašadze, jeden z lídrov strany Jednota-Národné hnutie. Podľa Vašadzeho by sa opakované voľby mali konať pod dohľadom medzinárodnej volebnej autority. Informovala o tom stanica Echo Kavkaza, píše TASR.

Na výzvu proeurópskej opozície prišli pred budovu parlamentu v centre Tbilisi vyše 15 000 ľudí, aby protestovali proti výsledkom sobotňajších parlamentných volieb, ktoré považujú za sfalšované. Vašadze v príhovore vyhlásil, že opozícia a jej prívrženci považujú sobotňajšie voľby za nelegitímne. Informoval, že opozícia bude bojkotovať parlament, ktorý vzišiel z týchto volieb, a odmieta všetky poslanecké mandáty.

Sú odhodlaní bojovať

Deklaroval, že opozícia je odhodlaná „bojovať, kým nevyhráme, a sľubujeme, že vyhráme“. Opätovné konanie parlamentných volieb označil za „veľmi špecifickú požiadavku“, pričom zdôraznil, že ich „musí usporiadať medzinárodná ustanovizeň“ špecializujúca sa na volebný proces.

Vašadze tiež uviedol, že opozícia nemieni viesť žiadne rokovania s deklarovaným víťazom volieb, doteraz vládnucou stranou Gruzínsky sen. Doplnil, že akékoľvek „rokovania a dohody sa budú týkať jedine opakovaných volieb“. Zhromaždeným sa prihovorila aj gruzínska prezidentka Salome Zurabišviliová. Informovala, že hovorila so západnými lídrami, s ktorými sa zhodli, že parlamentné voľby v Gruzínsku boli nelegitímne.

„Budeme bojovať, aby sme ochránili vaše ústavné právo voliť. Teraz nie je čas na pesimizmus. Teraz je dôležité pokojne a so zdvihnutými hlavami brániť svoje hlasy,“ zdôraznila prezidentka. Prisľúbila zhromaždeným, že bude po ich boku „až do konca tejto európskej cesty a kým sa nedostaneme k dverám Európy, čo nie je len náš sen, ale naša realita a budúcnosť“. „Nemáme inú alternatívu,“ zdôraznila.

Gruzínske médiá i spravodajský web Echo Kavkaza predtým uviedli, že demonštranti s vlajkami Gruzínska a EÚ vypískali kolónu áut s maďarským premiérom Viktorom Orbánom, ktorý v pondelok pricestoval na návštevu Tbilisi, keď odchádzala spred hotela Marriott na Rustaveliho triede.

Gruzínske médiá pripomenuli, že Viktor Orbán sa stal prvým a jediným západným lídrom, ktorý zablahoželal vládnej strane Gruzínsky sen k víťazstvu. Ako napísala agentúra Reuters, maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, ktorý Orbána v Tbilisi sprevádza, v pondelok na sociálnej sieti napísal, že výsledok volieb v Gruzínsku je pre liberálov „škaredou porážkou“.

Gruzínsky sen čelil silnej kritike zo strany EÚ a Spojených štátov za niektoré svoje politické rozhodnutia, ale aj za zbližovanie sa s Ruskom. Strana však stále tvrdí, že plne podporuje snahy Gruzínska o vstup do EÚ.