Ženy ich ľutujú viac. Sex na jednu noc nevnímajú ženy a muži rovnako. Kľúčový je jeden faktor

Jednorazové sexuálne stretnutia sa často opisujú ako bezstarostné zážitky bez väčších následkov. Nové výskumy však naznačujú, že ich vnímanie sa líši, najmä v tom, ako ich spätne hodnotia ženy a muži.
Podľa toho, čo uvádza denník Mail Online, medzinárodný prieskum medzi viac než tisíckou respondentov priniesol zaujímavý pohľad na príležitostný sex. Hoci väčšina účastníkov hodnotila svoje skúsenosti neutrálne alebo pozitívne, rozdiely medzi pohlaviami sa ukázali najmä v tom, ako často sa objavuje ľútosť.
Ženy častejšie pociťujú ľútosť
Analýza ukázala, že ženy uvádzajú vyššiu mieru ľútosti než muži, predovšetkým pri heterosexuálnych stretnutiach. Tento rozdiel sa pritom nepotvrdil pri skúsenostiach s partnerom rovnakého pohlavia, čo naznačuje, že ide o špecifické nastavenie vzťahov medzi mužmi a ženami. „Rozhodnutia týkajúce sa sexuálnych skúseností patria medzi najčastejšie zdroje ľútosti u ľudí,“ uviedol tím z University of Innsbruck v časopise Archives of Sexual Behavior.
Výskumníci tým upozorňujú na to, že sexualita je úzko prepojená s emóciami a spätným hodnotením. „Ženy vykazovali systematicky vyššiu mieru ľútosti než muži naprieč celým spektrom heterosexuálnych jednorazových skúseností,“ dodali vedci, čím potvrdili, že nejde o náhodný jav, ale o opakujúci sa trend.
