Žena zakázala babičke stretávať sa s vnukom. Keď zistíte prečo, pochopíte, že to bolo správne rozhodnutie

Niekedy sa môžu rodinné vzťahy vymknúť spod kontroly. Tie pokrvné, alebo aj tie, ktoré začnú až vtedy, keď sa pridáte do rodiny svojho partnera. Najmä ak nie všetci súhlasia s vaším zväzkom a tieto pochyby či krivdy sa rýchlo prenesú aj na vašich potomkov.
Žena menom Anne takúto situáciu zažila, keď neoblomná svokra nechcela uveriť, že jej vnuk je skutočne synom jej syna. Nepozdával sa jej totiž jeho vzhľad a neustále mala k nemu poznámky. Ani vo sne by však žene nenapadlo, ako priznala pre portál Brightside.me, že sa svokra rozhodne poza jej chrbát overiť otcovstvo jej syna.
Spochybňovala vnukov pôvod
Problémy so svokrou mala Anne roky, no nikdy nečakala, že naplno zradí jej dôveru. „Roky som znášala pasívno-agresívne komentáre mojej svokry o vzhľade môjho syna, ale nikdy som si nepredstavovala, že by svoje nezdravé správanie doviedla až tak ďaleko. Môj manžel a ja sme obaja belosi, ale ja mám stredomorské korene a náš syn zdedil moju olivovú pleť a kučeravé vlasy,“ začala vysvetľovať.
To, že sa chlapec podobal na svoju mamu, svokre nestačilo. Brala to totiž tak, že ak sa nepodobá na svojho otca, nebude jeho. „Vždy mala poznámky ako: Si si istá, že je naozaj náš? Alebo, že: Vôbec nevyzerá ako môj syn. Najprv som si myslela, že žartuje, ale postupom času mi to prišlo menej ako vtip a viac akoby tomu naozaj verila,“ pokračovala Anne vo svojej historke.
Celý príbeh sa zvrtol len minulý týždeň, keď svokra strážila svojho vnuka a potom, keď odišla, si žena všimla, že sa stratil pohár, z ktorého rád pil. Čo sa s ním stalo, Anne zistila veľmi rýchlo. „O pár dní neskôr prišla svokra s úškrnom na tvári a hodila na stôl správu o DNA teste, tvrdiac, že ma konečne nachytala. Tento neuveriteľný čin sa mi javil ako totálne porušenie mojich rodičovských práv. Bez povolenia vzala DNA môjho dieťaťa, len aby uspokojila svoje podozrenia,“ prezradila.
Hoci mala svokra úškrn na tvári, ukázalo sa, že si bola taká istá svojou pravdou, že si výsledok nepozrela správne. Bola totiž presvedčená, že test dokáže jej teóriu, no nebolo to tak. V správe sa písalo, že je syn Anne skutočne biologickým synom svojho otca, a teda aj svokrin vnuk. Jeho tmavšia pleť bola výsledkom dedičstva zo strany matky.
